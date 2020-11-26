Суд виправдав підприємицю, яка збила велосипедиста на переході

Автор фото, Національна поліція Полтавської області Підпис до фото, Автомобіль, який брав участь у зіткненні

Октябрський райсуд Полтави виправдав підприємицю Наталію Саєнко, яка два роки тому на пішохідному переході у центрі міста збила 15-річного велосипедиста Артема Левченка. Від отриманих травм хлопець згодом помер у лікарні.

Таке рішення виніс у четвер суддя Анатолій Савченко, повідомляє УНІАН та Суспільне. Полтава.

Свою позицію суд мотивував "недоведеністю кримінального порушення".

Як зазначає місцеве видання "Полтавщина", серед аргументів суду було те, що велосипедист порушив правила дорожнього руху, виїхавши на пішохідний перехід. Він мав перетинати дорогу, перевозячи велосипед у руках.

Також суддя, пославшись на результати експертизи, постановив, що Саєнко не мала змоги уникнути зіткнення.

Доказ сторони потерпілих та обвинувачення про те, що Саєнко в момент аварії розмовляла телефоном, суддя визнав недопустимими, пише видання.

"В той день правила дорожнього руху я не порушувала, швидкості автомобіля я не перевищувала. Хочу сказати, якби хлопчик переводив велосипед в руках, мабуть, такого страшного горя не сталося... Уникнути ДТП я не могла, він їхав на дуже великій швидкості", - цитує "Полтавщина" слова Саєнко, коли суд надав їй останнє слово.

"Висновки експертизи свідчать, що велосипедист порушив правила дорожнього руху… Обвинувачення не надало достатніх доказів провини Наталії Саєнко", - прокоментував рішення суду адвокат жінки Богдан Глядик.

Адвокат родини потерпілих Дмитро Семеха натомість заявив, що родичі загиблого вважають несправедливим рішення суду і будуть оскаржувати цей вирок в апеляційному суді.

Апеляцію обіцяє подати і прокуратура, яка вимагала для Саєнко покарання у вигляді 8 років ув'язнення, а також задовольнити цивільний позов потерпілих до водія та стягнути з неї 19 тис. 734 грн на користь держави за витрати на проведення експертних досліджень.

Що відомо про ДТП

ДТП сталося 6 листопада 2018 року. Жінка, яку називають власницею одного з місцевих ресторанів, за кермом Mercedes-Benz на пішохідному переході збила велосипедиста Левченка.

Хлопця з травмами та забоєм головного мозку госпіталізували в стані церебральної коми. Він помер у лікарні 7 січня 2019 року, не приходячи до тями.

Спершу суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Потім пом'якшив до нічного домашнього арешту, а згодом - до особистого зобов'язання.

"Суспільне. Полтава2 уточнює, що після ДТП чоловік Саєнко забрав з машини відеореєстратор.

Наступного дня відеореєстратор надали слідчим. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного вилучення відеореєстратора з місця ДТП.

Деякі користувачі у мережі новину сприйняли гостро.