НАСА почала збирати мегаракету для польотів на Місяць

Пол Рінкон

Редактор BBC News з питань науки

Автор фото, NASA/Cory Huston Підпис до фото, 21 листопада інженери встановили перший з 10 сегментів паливного прискорювача ракети

НАСА почала збирати першу надважку ракету SLS (Space Launch System) на стартовій платформі. Її перший політ запланований на наступний рік.

SLS (Space Launch System) - американська надважка ракета-носій, яку НАСА розробляє для пілотованих місій за межами навколоземної орбіти.

Ракета доправить американських астронавтів на Місяць вже в цьому десятилітті, а перша висадка з екіпажем запланована на 2024 рік.

Інженери у Флориді почали збирати компоненти твердопаливних ракетних прискорювачів.

Перший політ ракети запланований на листопад 2021 року.

SLS складається з гігантського (65-метрового) основного щабля з чотирма двигунами, з обох боків якого розташовані подвійні твердопаливні прискорювачі.Разом вони виробляють величезну тягу у 39,1 меганьютона, яка може вивести астронавтів на орбіту, а згодом ракета доправить їх на Місяць.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Величезний базовий щабель SLS привезли з Луїзіани в Міссісіпі для тестування на початку цього року

21 листопада інженери космічного центру НАСА імені Кеннеді у Флориді встановили перший з 10 сегментів паливного прискорювача на мобільній пусковій установці. Процес відбувався у культовій будівлі збирання автомобілів (VAB).

Прискорювачі SLS працюватимуть на твердому паливі на основі алюмінію, кожну секунду спалюючи по 6 тонн палива.

Мобільна пускова установка, на яку їх інсталюють, являє собою конструкцію заввишки 115 м, де збирають SLS перед її переміщенням на стартовий майданчик.

Це величезний символічний крок не лише для ракети SLS, яку розробляють вже десять років, але й для плану космічної програми "Артеміда", в рамках якої у 2024 році НАСА має відправити на Місяць наступного чоловіка і першу жінку-астронавта.

"Інсталяція першої частини ракети SLS на мобільній пусковій установці знаменує собою важливу віху для програми "Артеміда", - каже Ендрю Шробл, менеджер інженерної групи Jacobs, яка працює над розробкою ракети для НАСА. - Це свідчить про те, що місія набуває форми, а її старт не за горами".

Автор фото, NASA/Kim Shiflett Підпис до фото, Твердопаливні ракетні прискорювачі забезпечують 75% тяги під час запуску

Ще один великий сегмент SLS - її основний щабель, вкритий помаранчевою піною - наразі проходить програму випробувань під назвою Green Run у Космічному центрі НАСА в Міссісіпі.

Два останні випробування Green Run мають відбутися в наступні кілька тижнів - у першому з них щабель заповнять ракетним паливом, а під час другого чотири двигуни працюватимуть протягом восьми хвилин, імітуючи запуск і підйом.

Після збірки ракета SLS буде вища за Статую Свободи і матиме максимальну тягу на 15% більшу, ніж ракета Сатурн V, яку використовували для запуску місій Аполлона на Місяць в 1960-х і 1970-х роках.

Сегменти ракети-носія, які збирають у Флориді, запустять космічний апарат НАСА нового покоління "Оріон" навколо Місяця в листопаді наступного року.

У рамках цієї місії, відомої як "Артеміда-1", "Оріон" вирушить без екіпажу на борту. Це зроблять для перевірки характеристик транспортного засобу, перш ніж допустити людей до участі у місії "Артеміда-2", яка наразі запланована на 2023 рік.

А у 2024 році стартує "Артеміда-3", перша висадка на поверхню Місяця з екіпажем після "Аполлона-17" в 1972 році.

В рамках програми "Артеміда" НАСА планує почати активне дослідження супутника до кінця десятиліття.