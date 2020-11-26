Будинок, де ріс Ісус. Археолог заявив про історичну знахідку

Джо Коузенс

ВВС

Автор фото, K.R.Dark Підпис до фото, Аналіз довів, що будівля належить до I століття і що вона була майстерно врізана в схил кам'янистого пагорба

Є дуже великі підстави вважати, що в будинку I століття, рештки якого знайшли в Назареті, минуло дитинство Ісуса Христа, вважає професор археології з Університету Редінга Кен Дарк.

Припущення виникло ще в 1880-х роках, коли рештки будівлі знайшли під монастирем, який побудували пізніше. У 1930-х роках вчені відкинули цю ідею, місце розкопок залишили, але у 2006 році у Назарет приїхав професор Дарк.

"Я не ставив перед собою завдання знайти будинок Ісуса, я займався історією міста як центру християнського паломництва у візантійську епоху, - каже він. - Але на мене чекав неймовірний сюрприз".

Над руїнами будинку є рештки візантійської церкви, на місці якої пізніше з'явився жіночий монастир Сестер Назаретських.

"З письмових візантійських джерел відомо, що на місці будинку Марії та Йосипа побудували церкву Годівлі, присвячену вихованню немовляти Ісуса, і рештки будинку збереглися в її крипті. До наших днів вона не дійшла, але свого часу була місцем масового поклоніння, про що йдеться в описах паломництв VII століття. Майже напевно це і є та сама церква", - каже професор Дарк.

Проведений ним аналіз виявив, що будинок належить до I століття і що він був майстерно врізаний в схил кам'янистого пагорба. Той, хто його побудував, мав бути чудовим фахівцем з кам'яного будівництва (давньогрецькою мовою "тектоном"), яким, відповідно до Біблії, і був Йосип.

Те, що будинок належав батькам Ісуса, навряд чи можна коли-небудь довести стовідсотково, але сукупність фактів дозволяє говорити про це з дуже високою певністю, стверджує професор Дарк.