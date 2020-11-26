Проукраїнського блогера затримали на вимогу Росії. Чому ця історія така скандальна

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Інтерпол в Індонезії на вимогу Росії затримав Михайла Орєшнікова - колишнього росіянина, а нині громадянина України. Прихильники Орєшнікова вимагають звільнити його, говорять про його проукраїнську позицію та репресії Москви. Противники нагадують, що блогер відомий расистськими роликами і зв'язками з радикальними націоналістичними організаціями.

Михайла Орєшнікова затримали в аеропорту Джакарти (Індонезія) 6 листопада.

Міністерство закордонних справ України у середу повідомило "Укрінформу" та "Українській правді", що тримає ситуацію на контролі.

За даними МЗС, в Росії щодо Орєшнікова відкрили кримінальну справу "за звинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень".

Видача блогера РФ можлива, оскільки, отримавши українське громадянство у 2016 році, Орєшніков "юридично не оформив вихід з громадянства РФ", уточнюють в МЗС.

Хто такий Михайло Орєшніков?

Автор фото, facebook.com/freeoreshnikov

Михайло Орєшніков - колишній громадянин РФ та член націоналістичної організації "Реструкт".

У липні 2014 року Служба безпеки України повідомила, що Орєшніков прибув в Україну та попросив політичного притулку через переслідування за участь в акціях протесту проти влади РФ та анексії Криму.

Згодом, у 2016 році Орєшніков отримав українське громадянство.

Після затримання прихильники блогера створили спеціальну сторінку у Facebook "Порятунок викраденого українця Михайла Орєшнікова".

"Він - активний діяч антипутінського руху спротиву. У 2014 році відкрито виступав проти окупації Криму та інформував спільноту про злочини так званих "зелених чоловічків" в Україні. За свої дії неодноразово був затриманий поліцією РФ та катований", - написав про нього журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Втім, постать Орєшнікова неоднозначна. Зокрема, російська організація "Реструкт" - це той самий рух, який очолював російський неонацист Максим Марцинкевич, відомий також як "Тесак". Цього року він за загадкових обставин начебто наклав на себе руки у російській в'язниці, де відбував термін за екстремізм.

Окремі користувачі соцмереж пишуть, що вже після переїзду в Україну Михайло Орєшніков фігурував у відеороликах расистського змісту.

"Навряд можна назвати цього громадянина українським журналістом, він радше блогер з расистськими поглядами, який до України приїхав і знімав тут отакі "дотепні" відео", - обурюється користувачка під ніком Anya Wtikenwneider.

Зокрема, на YouTube є відео за 2018 рік, на якому чоловік, схожий на Орєшнікова, стоїть посеред Поштової площі в Києві та просить темношкірого чоловіка прокоментувати ситуацію на Донбасі. Наприкінці він розповідає чоловіку анекдот расистського змісту.