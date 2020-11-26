Вбиті данські норки почали виринати з-під землі

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Вбиті через коронавірус норки не дають спокою жителям Данії: через кілька тижнів після того, як тварин поховали, вони почали виринати з-під землі.

Інформацію про це підтвердили в місцевому міністерстві продовольства та сільського господарства.

Причиною того, що тіла норок виходять на поверхню стало те, що їх закопали недостатньо глибоко, а також природний процес виникнення в них газів.

Через це тіла норок набухають і в деяких випадках можуть виринати з-під землі.

"Це природний процес, який ми намагалися врахувати, поклавши згори якомога більше ґрунту", - каже прессекретар данської поліції Томас Крістенсен.

Хоча норок поховали у траншеї глибиною близько 1 метра, цього виявилося недостатньо: "Роль відіграє те, якого типу ґрунт. Проблемою стало те, що піщаний ґрунт в Західній Ютландії занадто легкий".

Автор фото, Getty Images

Частина жителів Данії відреагувала на ситуацію з гумором: у соцмережах жартують про "норок-зомбі" і радять усім тікати від "норок, які йдуть по вас".

Проте є й ті, хто сприймає ситуацію серйозніше: багато мешканців району, де розташоване місце поховання, побоюються, що воно може забруднити озеро неподалік.

За правилами, поховання має бути розташоване принаймні у 300 метрах від водойми, але в реальності воно виявилося значно ближчим до озера.

Влада Данії заспокоює, що проблема тимчасова і над її вирішенням вже працюють.

Знищення мільйонів норок

Про намір вбити 17 мільйонів норок влада Данії повідомила близько місяця тому - все через мутацію коронавірусу, виявлену в цих тварин.

Влада пояснювала, що нова мутація може знівелювати роботу над розробкою вакцини.

У Всесвітній організації охорони здоров'я тоді похвалили "рішучість та сміливість" Данії у вирішенні проблеми - попри негативний економічний вплив, який це матиме для країни.

Щоправда, згодом данська влада визнала, що рішення про вбивство мільйонів тварин все ж було дещо поспішним і для нього не було юридичних підстав - уряд мав юрисдикцію на знищення лише заражених норок чи сусідніх популяцій.

"Це помилка. Це сумна помилка", - сказала прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен, вибачаючись перед парламентом.

За оцінками, в країні встигли вибракувати близько 10 мільйонів норок.

Це сильно вдарить по місцевій економіці, адже Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. Загалом у країні - понад 1 тисяча норкових ферм.

У 2018-19 роках товарообіг у галузі становив майже 1 млрд доларів. Хутро продають швейній промисловості, також використовують для штучних вій. Найбільшими ринками збуту є Китай та Гонконг.