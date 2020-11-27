Туристка вкрала шмат мармуру з античного Римського форуму. Але повернула поштою

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мармуровий фрагмент, ймовірно, вкрали з Римського форуму, який колись був центром стародавнього Риму

Американка повернула шматок стародавнього мармуру, який вкрала під час туристичної подорожі до Риму.

Фрагмент доставили в Національний римський музей, на ньому був напис "Сему з любов'ю від Джесс, Рим, 2017".

У супровідній записці туристка-злодюжка вибачалася за свою "необачність і неповагу".

"Я почуваюся жахливо через те, що не просто взяла цей предмет з його законного місця, а ще й зробила на ньому напис".

Винуватиця, ймовірно, жінка на ім'я Джесс, сказала, що намагалася видалити напис маркером "багатогодинним миттям і чищенням", але безрезультатно.

Стефан Верже, директор музею, розповів італійській газеті Il Messaggero, що камінь не мав особливої цінності та, ймовірно, був вкрадений з Римського форуму, який колись був центром стародавнього Риму.

Автор фото, Getty Images

Він припустив, що розкаяна мандрівниця - молода жінка, яка 2017 року приїхала до Риму і взяла додому шматок мармуру, щоб подарувати своєму хлопцю.

Однак пан Верджера зазначив, що його зворушив лист, який надіслали з американського міста Атланта.

"Це справило на мене враження саме тому, що вона - молода жінка: вона зрозуміла, що помилялася, - сказав він. - Це був плід свідомих роздумів".

Стефан Верже припустив, що до вибачення жінку спонукали негаразди, пережиті у 2020 році. Він також припустив, що Джесс могла чути про канадку, яка нещодавно повернула речі, вкрадені під час поїздки до Помпеїв у 2005 році.

Жінка на ім'я Ніколь надіслала в музейно-археологічний комплекс пакунок, в якому були два мозаїчних модулі, шматки античної амфори та уламки кераміки.

У супровідному листі вона зізналася у крадіжці та повідомила, що відтоді її переслідують нещастя, зокрема, рак грудей.

Вона переконана, що вся справа - у проклятті Помпеїв.