У Києві біля урядового кварталу знайшли схованку з гранатометами і автоматами

Автор фото, СБУ

Служба безпеки України знайшла у центрі Києва неподалік Офісу президента, уряду та Верховної Ради схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів та вибухівки.

Все це зберігалось у будівлі президії національної академії аграрних наук, що на вулиці Омеляновича-Павленка біля станції метро "Арсенальна".

У спецслужбі пояснили, що у межах кримінального провадження щодо розкрадання майна академії аграрних наук обшукували приміщення у трьох областях.

Автор фото, Google Підпис до фото, Будинок президії академії аграрних наук

Під час обшуку в Києві у центральному офісі академії у підвалі виявили великий арсенал військових засобів ураження.

Правоохоронці вилучили чотири ручних протитанкових гранатомети, два автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, декілька пістолетів, два артилерійські снаряди та багато набоїв до автоматичної зброї.

Будівля розташована на відстані 1,5 кілометра від головних органів влади країни, за кілька десятків метрів від Печерської районної державної адміністрації та слідчого ізолятора СБУ.

СБУ поки що не висуває жодної версії, пов'язаної з арсеналом зброї.

Автор фото, СБУ

У 2018 році спецслужби розслідували справу щодо можливого планування збройної атаки та артилерійського обстрілу урядового кварталу та Верховної Ради.

Обвинуваченими по справі проходили ексдепутатка Надія Савченко та Володимир Рубан.

Після кількох місяців у СІЗО обох випустили, а про справу щодо запланованих терактів у центрі Києві інформації не було вже понад півтора року.