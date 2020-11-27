Повний локдаун. В Офісі Зеленського повідомили, коли ухвалять рішення

Автор фото, Офіс президента

Рішення про необхідність запровадження повного локдауну в Україні ухвалять через тиждень, коли будуть зрозумілі наслідки карантину вихідного дня.

Про це в інтерв'ю журналістам заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

У п'ятницю МОЗ повідомило про новий рекорд кількості нових хворих на Covid-19 - понад 16 тисяч за добу.

Минулого тижня кількість нових хворих не перевищувала 15 тисяч.

Карантин вихідного дня запровадили з 15 листопада 2020 року. Планується, що він востаннє діятиме на вихідних 28-29 листопада.

Рішення буде наступного тижня

"Перші результати карантину вихідного дня, впровадженого 13 листопада задля зменшення кількості хворих на COVID-19, будуть помітні за тиждень. Тоді стане зрозуміло, чи потрібно застосовувати повний локдаун", - заявив Кирило Тимошенко, якого цитує пресслужба ОП.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив 27 листопада, що наступного тижня буде достатньо інформації для ухвалення рішення про запровадження чи незапровадження нових обмежень.

В Офісі президента вже кілька тижнів говорять про повний локдаун - запровадження жорсткого карантину, як навесні цього року.

Автор фото, УНІАН

Як раніше заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд не виключає запровадження обмежень на різдвяні та новорічні свята. Співрозмовники ВВС News Україна в Офісі президента припускали, що це можливо з кінця грудня до середини січня.

Натомість в уряді наполягають, що поки що в них немає робочої дати можливого локдауну.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у розмові з журналістами висловив думку, що країна потребує швидкого запровадження суворих обмежень на 3-4 тижні, щоб зупинити поширення коронавірусу.

"Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Дійсно, тривалістю 3 або 4 тижні... Моя точка зору, як тільки ми будемо готові… Я сподіваюся, це буде в найближчі дні", - повідомив пан Аваков.

В Офісі президента відповіли пану Авакову, що запровадять обмеження у випадку необхідності.

Система справляється

Керівник МОЗ Максим Степанов заявив 27 листопада, що локдаун запровадять у випадку, коли буде загроза колапсу медичної системи України.

Наразі, за його прогнозами, така загроза може бути при 28-30 тисячах хворих на добу.

Автор фото, УНІАН

Зараз, як каже Степанов, завантаженість ліжок в середньому по Україні складає 49,9% й система "напружена", але витримує.

"Найважливіший показник - здатність медичної системи надавати медичну допомогу. Ситуація контрольована і медична система справляється", - наполягає пан Степанов.

Яким буде локдаун

Ніхто з посадовців поки що не уточнював, яким може бути повний локдаун взимку.

Навесні це передбачало зупинку всього громадського транспорту та закриття усіх розважальних закладів та закладів харчування.

Торгівля дозволялась тільки у продовольчих магазинах та, за певних умовах, на ринках. Працювали аптеки.

Максим Степанов заявляє, що МОЗ розробляє механізми та усі варіанти можливих обмежень під час локдауну.

Наразі влада обіцяє, що повідомить про дату та всі обмеження щонайменше за тиждень до запровадження.