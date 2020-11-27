Депутати закидали урядовців свинячими нутрощами. Кривава бійка в парламенті Тайваню

Автор фото, Reuters

Тайванські опозиційні депутати закидали свинячими нутрощами представників влади й влаштували бійку у парламенті на тлі бурхливих суперечок про пом'якшення правил імпорту свинини зі США.

Нещодавно уряд дозволив імпорт американської свинини, що містить рактопамін - добавку, заборонену для вживання свинями на Тайвані та в Європейському Союзі. Опозиція стверджує, що це загрожує здоров'ю людей.

Керівна партія заперечує звинувачення та закликає повернутися до цивілізованих дебатів.

У парламенті Тайваню часто відбуваються бійки.

Автор фото, Reuters

Законодавці головної опозиційної тайванської партії "Гоміндан" жбурнули відра зі свинячими кишками у напрямку прем'єр-міністра Су Цзен-чана, щоб перервати його виступ у парламенті. Багато депутатів забруднились свинячими нутрощами.

Деякі депутати також обмінялися ударами під час "короткої, але жорстокої" сутички законодавців від опозиції та влади.

Керівна Демократична прогресивна партія (ДПП) засудила "огидний" протест, назвавши його марною тратою їжі, яка "засмерділа" парламент. Вони закликали повернутися до цивілізованих дебатів.

Вашингтон привітав серпневе рішення президента Тайваню Цай Інг-Вена спростити імпорт свинини з 1 січня наступного року.

Але цей крок підштовхнув до дій опозицію, яка після низки останніх скандалів висловила занепокоєння через безпеку харчів.

На минулих вихідних під час щорічної демонстрації "Осінньої боротьби" протестувальники тримали над собою гігантську надувну свиню на знак протесту проти імпорту.

Зараз добавка рактопамін заборонена для свиней на Тайвані, а також у Китаї та Європейському Союзі через побоювання за безпеку тварин та людей.