Австрійське село змінило назву, втомившись від непристойних жартів

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Маленьке австрійське село Fucking (німецькою вимовляється як "Фукінг") вирішили перейменувати на Fugging (Фуггінг) з 1 січня.

Про це повідомляють DW та Kurier з посиланням на місцеву владу.

Незвичайна назва - однакова за звучанням та написанням із англійським лайливим словом з сексуальним підтекстом, яке широко вживається в світі та маскультурі.

Населений пункт носив цю назву понад тисячу років, але лише з розвитком інтернету став міжнародною зіркою, регулярно потрапляючи в списки найбільш смішних та відвертих топонімів.

Назва викликала сплеск туризму та часті крадіжки вивіски з назвою міста, скаржились місцеві.

Тож громада селища у Верхній Австрії, що налічує близько ста мешканців, вже давно наполягала на зміні назви, яка німецькою мовою не має жодного непристойного підтексту.

Наразі невідомо, чи змінять свої назви сусідні селища, які мають назву Оберфукінг (Oberfucking) та Унтерфукінг (Unterfucking).