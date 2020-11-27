Фотографії з мертвим Марадоною розлютили фанів

Автор фото, EPA Підпис до фото, Тисячі шанувальників прощалися з Марадоною в президентському палаці

Знімки трьох чоловіків з відкритою труною Дієго Марадони викликали гнів серед друзів померлого та його шанувальників.

Похоронне бюро найняло їх, щоб допомогти підготувати до поховання труну футбольної зірки.

На двох фотографіях можна побачити чоловіків, які позують біля відкритої труни у вітальні, посміхаючись і підіймаючи великі пальці.

Фотографії з'явилися в інтернеті, коли тіло Марадони, який помер у середу у 60 років, лежало у закритій труні в президентському палаці. Це викликало обурення у соцмережах.

Агент і адвокат Марадони Матіас Морла пообіцяв вжити юридичних заходів проти "негідника", відповідального за фотографії.

"На згадку про свого друга я не заспокоюся, поки він не заплатить за такий мерзенний вчинок", - написав пан Морла у Twitter.

Менеджер похоронного бюро "Сепеліос Піньєр" у Буенос-Айресі Матіас Пікон повідомив місцевим ЗМІ, що троє чоловіків на фотографіях - позаштатні працівники, які допомогли переносити важку труну.

"Ми спустошені, - сказав пан Пікон, згідно з повідомленням телеканалу TN. - Родина нам довіряла, ми вже давно працюємо з ними".

Автор фото, Casa Rosada Підпис до фото, Президент Аргентини Альберто Фернандес прийшов вшанувати пам'ять Марадони

"Моєму батькові 75 років і він плаче, я плачу, мій брат теж, ми спустошені", - додав пан Пікон.

Коли він зателефонував колишній дружині Марадони Клаудії Вільяфаньї, щоб розповісти їй про фотографії, "вона була в люті".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Труну вкрили аргентинським прапором

Марадону поховали на приватній церемонії у четвер, у перший із трьох днів жалоби в Аргентині.

Тисячі шанувальників перед цим попрощалися з великим футболістом в президентському палаці у Буенос-Айресі.

За попередніми даними розтину, Марадона страждав на "гостру серцеву недостатність".

Раніше в листопаді в нього була операція на мозку, й він також мав лікуватися від алкогольної залежності. В Марадони було бурхливе особисте життя, а також алкогольна та кокаїнова залежності, що спричинили проблеми зі здоров'ям.

Багато зірок віддали шану Марадоні, зокрема, колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер, який сказав, що аргентинець - "найкращий гравець мого покоління і, можливо, найкращий за всі часи".

"Марадона не помер, він безсмертний. Бог дав світу найбільш обдарованого футболіста всіх часів. Він буде жити вічно і завжди", - написав в Instagram нападник "Мілану" Златан Ібрагімович.

У 2007 році, за результатами голосування глядачів телеконкурсу "Аргентинський ген", Дієго Марадона увійшов до першої десятки серед 100 великих аргентинців.

На першому місці в цьому опитуванні був герой боротьби за незалежність Аргентини у XIX сторіччі Хосе Сан-Мартін, на п'ятому - Че Гевара, а Марадону назвали у другій п'ятірці поряд з фотомоделлю і першою леді Аргентини у 1946-1952 роках Евітою Перон та письменником Хосе Луїсом Борхесом.

Марадону також визнали найкращим аргентинським футболістом ХХ сторіччя.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Марадону поховали на кладовищі, де поховані його батьки