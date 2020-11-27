Вбили "батька іранської ядерної бомби"

Автор фото, EPA

Ключового іранського вченого-атомника Мохсена Фахрізаде вбили поблизу Тегерана, підтвердило міністерство оборони країни.

Іранські інформаційні агентства повідомляють, що нападники кинули в його машину бомбу, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї.

Фахрізаде помер у лікарні після нападу в окрузі Дамаванд.

Західні спецслужби розглядають його як натхненника іранської програми ядерної зброї.

Деякі дипломати навіть називали його батьком "іранської бомби".

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф засудив вбивство як "акт державного терору".

Новина надійшла на тлі повідомлень про збільшення кількості збагаченого урану, який виробляє Іран.

Уран є важливим компонентом як для виробництва цивільної атомної енергії, так і для ядерної зброї.

Іран наполягає, що його ядерна програма призначена виключно для мирних цілей.

У період з 2010 по 2012 роки вбили чотирьох іранських вчених-ядерників, й Іран звинуватив Ізраїль у співучасті у вбивствах.

Про пана Фахрізаде згадував у своїй презентації про ядерну програму Ірану прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху в травні 2018 року.

Що сталося?

У своїй заяві в п'ятницю міністерство оборони Ірану заявило: "Після сутички між терористами та його охоронцями пан Фахрізаде отримав важкі поранення і його доставили до лікарні".

"На жаль, зусилля медичної команди врятувати його не увінчалися успіхом, і кілька хвилин тому він помер".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Мохсен Фахрізаде помер у лікарні після замаху

Якою була реакція?

"Терористи вбили видатного іранського вченого", - заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у своєму твіті.

"Ця боягузтво - із серйозними вказівками на роль Ізраїлю - демонструє відчайдушну войовничість винуватців".

Пан Заріф закликав міжнародну спільноту "засудити цей акт державного терору".

Командир Корпусу стражів ісламської революції заявив, що Іран помститься за вбивство вченого.

Ким був Мохсен Фахрізаде?

Фахрізаде - найвідоміший іранський вчений-атомник і старший офіцер елітного Корпусу стражів ісламської революції.

Джерела у західних структурах безпеки вже давно говорять про його важливу роль в програмі озброєння Ірану.

Згідно із секретними документами, отриманими Ізраїлем у 2018 році, він очолював програму створення іранської ядерної зброї.

"Запам'ятайте це ім'я", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, визначивши Фахрізаде головним науковцем у програмі.

У 2015 році газета New York Times порівняла його з Джуліусом Робертом Оппенгеймером, фізиком, який керував Мангеттенським проектом, що під час Другої світової війни виготовив першу атомну зброю.