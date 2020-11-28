Архівні спогади свідків Голодомору з Полтавщини

"Брат мій горобців бив кожен день. Мати моя попатрає, наварить супу, а ми такі раді...", - згадувала в 2008-му в розмові з ВВС 82-річна Ніна Карпенко з села Мацківці на Полтавщині.

Під час Голоду 1932-33 рр. вимерла третина цього села, розташованого в Лубенському районі.

Сільські жителі центральної України, включно з нинішньою Полтавською областю, найбільше постраждали від штучного голоду.

Своїми спогадами для цієї радіопрограми ВВС також ділилися 92-річна Харитина Пазенко і 87-річний Микола Кудін з того ж села. Нині їх вже немає серед живих.

У програмі також взяв участь історик з Донецька Станіслав Федорчук, який відтоді переїхав жити до Києва.

Програму вела кореспондентка Української служби ВВС Марта Шокало.