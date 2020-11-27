Зеленський призначив губернаторкою Харківщини ексзаступницю Кернеса

Автор фото, president.gov.ua Підпис до фото, Айна Тимчук була заступницею Геннадія Кернеса у 2010-2014 роках

Президент Зеленський призначив головою Харківської облдержадміністрації Айну Тимчук, яка раніше була заступницею харківського мера Геннадія Кернеса. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Президент висловив сподівання, що регіон досягне нових щаблів розвитку", - йдеться в повідомленні.

Айна Тимчук народилася 1973 року у Дніпрі, є випускницею Дніпровського державного університету.

З 2003 по 2006 рік вона була заступницею голови Дніпропетровської обласної ради, пізніше - заступницею дніпропетровського губернатора, а у 2010-2014 роках працювала заступницею харківського мера Геннадія Кернеса. З 2015 року вона знову працювала на керівних посадах у Дніпропетровській ОДА - і за президента Порошенка, і за президента Зеленського.

У травні 2019 року Петро Порошенко нагородив Айну Тимчук орденом княгині Ольги III ступеню.

Айна Тимчук не буде першою жінкою на посаді голови Харківської ОДА. У 2016-2019 роках губернаторкою Харківщини була Юлія Світлична, яку у березні 2020 року обрали до Верховної Ради по одному з округів області.

Сьогодні ж президент Зеленський призначив керівником Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького, який керував областю у 90-х та 2000-х роках.

Гриневецький зараз є близьким соратником мера Одеси Геннадія Труханова.

Володимир Зеленський звільнив керівника області Максима Куцого після невдалих місцевих виборів.

Пан Гриневецький підпадав під дію закону про люстрацію і не міг обіймати посаду керівника ОДА, проте зумів обійти закон через рішення суду.