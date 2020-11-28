Лукашенко заявив, що піде з посади президента. Коли саме?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Олександр Лукашенко є незмінним президентом Білорусії з липня 1994 року

Президент Білорусі Олександр Лукашенко натякнув, що може бути готовий залишити владу після кількамісячних протестів проти його спірного переобрання у серпні.

Лукашенко, що керує країною 26 років, заявив, що підтримує зміни до конституції, які значно послаблять роль будь-якого майбутнього президента.

Він додав, що після цього "не працюватиме президентом", але не уточнив, коли саме це буде.

У четвер Росія - головна союзниця Лукашенко - знову закликала його продовжувати реформи.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час свого візиту до столиці Білорусі Мінська.

Лідери білоруської опозиції, які вважають, що президентські вибори 9 серпня були сфальсифіковані, назвали коментарі Лукашенка тактикою для зволікань. Вони наполягають на негайній відставці авторитарного лідера.

В країні затримали низку провідних опозиціонерів, а інші, такі як Світлана Тихановська, були змушені виїхати.

Білоруську поліцію звинувачують у жорстокості під час масових вуличних протестів в колишній радянській республіці.

Що саме сказав Лукашенко?

У п'ятницю 66-річний Лукашенко пообіцяв, що не керуватиме країною після прийняття нової конституції. Таку заяву він зробив під час зустрічі з колективом 6-ї міської клінічної лікарні Мінська.

"Ніяку конституцію я під себе не роблю. З новою конституцією я вже з вами президентом працювати не буду", - цитує Лукашенка сайт президента Білорусі.

"Тому заспокойтесь, спокійно це сприймайте. І я ніколи не допущу того, щоб, ухвалюючи нову конституцію, хтось сфальшував чи потім вибори за новою конституцією хтось сфабрикував. Навіть якщо знатиму, що це буде не те, що я хочу. Чому? Тому що білоруський народ має пройти те, що він має пройти. Краще зараз, без війни, гірше, якщо нам цю війну підкинуть", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що підтримує внесення поправок до конституції та коригування повноважень президента республіки: "Не тому, що демократія якась потрібна. Не в демократії справа. Мене що у цій ситуації турбує: незнайомому президенту таку конституцію віддавати не можна. Буде біда".

За словами Лукашенка, проблема в тому, що у нього надто широкі повноваження. "У нас дуже серйозна конституція. Казахстан, Росія, ми - мабуть, ось три держави, які мають таку серйозну жорстку конституцію, де від рішення президента залежить все. З цієї точки зору, розуміючи, що не дай боже прийде людина і захоче розв'язати війну та інше ... Так, треба нам створити нову конституцію, але вигідну для нашої країни, щоб потім країна не обвалилася", - пояснив він.

Зараз на Лукашенка тисне і його найближчий союзник.

У Мінську пан Лавров нагадав йому, що президент Росії Володимир Путін "неодноразово підкреслював" своє бажання побачити конституційну реформу в Білорусі.

"Тому це схоже на знак згоди з боку Олександра Лукашенка, - каже Сара Рейнсфорд з BBC у Москві. - Це схоже на те, що він зрозумів натяк і готовий визначити шлях відмови від влади".

Однак Лукашенко показав себе надзвичайно непередбачуваним політиком під час свого правління і цілком здатен розвернутися на 180 градусів, якщо це йому підходить, додає кореспондент ВВС.