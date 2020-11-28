Поліцейські жорстоко побили темношкірого. Він був без маски

Автор фото, AFP Підпис до фото, Музичний продюсер Мішель Зеклер поговорив з журналістами біля будівлі національної поліції в Парижі

У Франції спалахнув новий скандал через насильство правоохоронців проти меншин. Його причиною стало жорстоке побиття поліцейськими темношкірого музичного продюсера в його студії в Парижі.

На відео з внутрішньої камери спостереження, яке у четвер оприлюднив сайт Loopsider, видно, як троє поліцейських заходять до музичної студії. Судячи з кадрів, у цей момент вони намагаються затримати продюсера Мішеля Зеклера, який хоче зайти в приміщення. Під час боротьби поліцейські б'ють його руками, ногами і кийками.

Потім група людей, що була в студії, виштовхує поліцейських за двері, після чого ті застосовують світлошумову і димову гранати. Зеклер також стверджує, що під час побиття його неодноразово лаяли на ґрунті расової ворожнечі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що обурений діями поліції. "Кадри насильства проти Мішеля Зеклера, які ми всі бачили, - це неприпустимо, для нас всіх це ганьба, - написав він у Facebook. - У Франції не повинно бути насильства чи жорстокості, і неважливо, хто його проявляє. Франція не може миритися з ненавистю і расизмом".

Він сказав, що попросив уряд країни терміново розробити заходи для відновлення довіри до поліції. "Люди, завдання яких - підтримувати закони, повинні ці закони поважати", - зазначив пан Макрон.

Макрон також обговорив інцидент з міністром внутрішніх справ країни.

У поліції після оприлюднення відео зазначили, що правоохоронці намагалися затримати продюсера за перебування на вулиці без маски, однак він зник у студії. Як повідомляє агентство Reuters, Зеклер визнав, що порушив карантинні обмеження: йшов вулицею без маски і хотів зайти в студію, щоб уникнути штрафу.

Кадри побиття викликали у французів вкрай емоційну реакцію. Мер Парижа Енн Ідальго назвала дії поліції неприпустимими. Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що поліцейські "заплямували честь мундира" французької поліції, і додав, що вимагатиме їхнього звільнення.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе звинуватив правоохоронців у расизмі. "Нестерпні кадри. Скажіть "ні" расизму!" - написав він у Twitter поруч з фото закривавленого продюсера.

Потерпілого, музичного продюсера Мішеля Зеклера, спочатку затримали і звинуватили в опорі арешту. Однак після появи відео справу проти нього закрили. Як передає агентство AFP, проти поліцейських розпочато розслідування. Їх тимчасово відсторонили від служби.

Подаючи скаргу на дії поліцейських, Зеклер заявив, що "просто хоче, щоб ці людини відповіли за законом".

Звинувачення в жорстокості

Останнім часом французьку поліцію все частіше звинувачують в застосуванні надмірної сили. Цього тижня вони розігнали імпровізований табір мігрантів на Площі Республіки в центрі Парижа. Правоохоронці діяли доволі жорстко, операція закінчилась сутичками з мігрантами та активістами, які їх захищали.

Поліцейські демонтували близько 500 наметів, у яких були мігранти. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен написав у Twitter, що вважає деякі відео з місця подій такими, що шокують, і вимагатиме від підлеглих повного звіту.