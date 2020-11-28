Велика пожежа на Барабашово у Харкові: згоріло 25 магазинів

Автор фото, kh.dsns.gov.ua

У ніч на суботу 28 листопада у Харкові сталася велика пожежа на відомому ринку Барабашово.

Представники ринку говорять про підпал.

Вогонь загасили під ранок, попередньо згоріло 25 павільйонів, розповіли ВВС News Україна у ДСНС Харківської області. Постраждалих немає.

Автор фото, kh.dsns.gov.ua

Зараз пожежники поливають місце згарища. У магазинах зберігалося багато тюків з тканиною, яка тліє. Рятувальники мають зробити все, щоб пожежа не почалася знову.

Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вулиці Проспектної.

Пожежу вночі виявила охорона і викликала рятувальників.

Вночі павільйони були зачинені, людей там не було.

Вогонь вирував на площі 1000 кв.м.

Автор фото, kh.dsns.gov.ua

Пожежу гасили 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів. Всього залучили 100 людей.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у апаратах на стисненому повітрі для захисту дихання.

Від вогню врятували близько 85 магазинів.

Причина пожежі з'ясовується, кажуть у ДСНС.

Ринок Барабашово горить не вперше. Остання велика пожежа була там навесні цього року.

16 березня міська влада Харкова вирішила закрити у Харкові два торгових об'єкти, у тому числі, Барабашово, де діють 9 тис. торгових місць.

Мер Харкова Геннадій Кернес заявляв про початок будівництва дороги через Барабашово.