Велика пожежа на Барабашово у Харкові: згоріло 25 магазинів
У ніч на суботу 28 листопада у Харкові сталася велика пожежа на відомому ринку Барабашово.
Представники ринку говорять про підпал.
Вогонь загасили під ранок, попередньо згоріло 25 павільйонів, розповіли ВВС News Україна у ДСНС Харківської області. Постраждалих немає.
Зараз пожежники поливають місце згарища. У магазинах зберігалося багато тюків з тканиною, яка тліє. Рятувальники мають зробити все, щоб пожежа не почалася знову.
Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вулиці Проспектної.
Пожежу вночі виявила охорона і викликала рятувальників.
Вночі павільйони були зачинені, людей там не було.
Вогонь вирував на площі 1000 кв.м.
Пожежу гасили 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів. Всього залучили 100 людей.
Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у апаратах на стисненому повітрі для захисту дихання.
Від вогню врятували близько 85 магазинів.
Причина пожежі з'ясовується, кажуть у ДСНС.
Ринок Барабашово горить не вперше. Остання велика пожежа була там навесні цього року.
16 березня міська влада Харкова вирішила закрити у Харкові два торгових об'єкти, у тому числі, Барабашово, де діють 9 тис. торгових місць.
Мер Харкова Геннадій Кернес заявляв про початок будівництва дороги через Барабашово.
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