Жорсткий локдаун може тривати 2-3 тижні - Арахамія
За розрахунками епідеміологів треба від 15 до 21 дня, щоб повний локдаун спрацював. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після наради керівництва парламенту, уряду і Офісу президента.
Разом з тим, в уряді запевняють, що нині передумов для негайного введення в Україні локдауну немає, розповів з посиланням на прем'єра Дениса Шмигаля пан Арахамія.
За словами Арахамії, зараз в Україні достатньо місць у лікарнях. Про контрольовану ситуацію кажуть і в МОЗ.
Арахамія повідомив, що наступного тижня Верховна Рада заслухає інформацію МОЗ щодо ефективності карантину вихідного дня.
Якщо карантин не спрацював, то на наступному тижні його запропонують скорегувати.
Карантин вихідного дня діє в Україні з 14 листопада. Планувалося, що його запроваджують до початку грудня. На вихідні в Україні мають бути закрито все, крім продовольчих магазинів, аптек і заправок.
Водночас депутат фракції ОПЗЖ Юрій Бойко розповів, що Кабмін планує вирішувати, чи буде локдаун всередині грудня. За його словами, якщо ситуація буде песимістичною, то ймовірніше, що локдаун буде з 20 грудня.
Щодня більше хворих
В Україні останні три дні реєструють рекордну кількість хворих - понад 15 тисяч і більше. У суботу, 28 листопада, було 16 294 нових випадки коронавірусної хвороби.
У жовтні Володимир Зеленський заявляв, що після перетину позначки 15 тисяч нових хворих на Covid-19 за добу влада може запровадити жорсткий карантин - як навесні, коли пандемія лише починалася.
Проте міністр охорони здоров'я Максим Степанов згодом озвучив іншу цифру для посилення карантину - 30 тисяч хворих на день.
Нещодавно в уряді говорили, що наразі ситуація контрольована, а карантин вихідного дня - достатньо ефективний.
Посилений карантин влада готова ввести хіба на новорічні свята, зазначав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв - зокрема, і до можливого введення карантину на зимові свята. Наразі вся країна в помаранчевій зоні і діє карантин вихідного дня - і це зважена альтернатива жорстким карантинним заходам і обмеженням", - говорив очільник уряду.
Інформацію про те, що запровадження в Україні жорсткого локдауну - питання найближчих тижнів, підтвердив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
У четвер він виклав у своєму фейсбуці відеозвернення, де поділився змістом нещодавньої наради мерів міст із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
За його словами, очільник уряду під час цієї розмови заявив, що карантин вихідного дня - це ніщо інше, як "планова підготовка до повного локдауну в нашій країні".
Що з ліжками і киснем?
Від коронавірусу померли вже 12 тисяч українців, видужали 335 тисяч, а завхоріли 709 тисяч.
Щодня до медзакладів потрапляє понад 1,5 тисячі людей. І лікарі, і пацієнти говорять про нестачу місць у лікарнях, а головне - катастрофічний брак кисню.
Якщо людина потрапляє у важкому сані до лікарні, то ймовірніше за все вона потребує кисню. Часто кисень люди шукають самі і допомагають їм у цьому волонтери. В інтерв'ю ВВС News Україна рідні хворих розповідали, як шукали кисень самі.
У МОЗ кажуть, що ситуація контрольована.
"На сьогодні ситуація напружена, але повністю контрольована - медична система справляється з навантаженням", - говорив напередодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.
За його словами, з 55 886 ліжко-місць, виділених для COVID-19, зайнято 27 тисяч або 49,9%.
При цьому, за даними МОЗ, обладнані киснем близько 27 482 ліжка.
Люди проти карантину
Судячи з опитувань, ідею запровадження локдауну не підтримує не і регіональна влада, і підприємці, і більшість українців.
Хоча 55% опитаних вважають, що жорсткий карантин може покращити ситуацію із захворюваністю, за його фактичне запровадження виступають лише 36% опитаних, тоді як 61% - проти такого кроку.
Майже половина українців - 48% - вважають оптимальними ті карантинні заходи, які діють в країні зараз.
Водночас 24% переконані, що обмеження є занадто м'якими, 11% - занадто жорсткими.
Перед введенням карантину вихідного дня перед Кабміном протестували сотні підприємців, представників малого та середнього бізнесу - кінотеатрів, ресторанів.
Вони кажуть, що такий карантин малий бізнес не переживе.