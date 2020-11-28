До України йдуть дощі та мокрий сніг

Автор фото, unian

У найближчу добу у багатьох регіонах Україні буде сніг і дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Дощ, мряка, мокрий сніг пройдуть місцями у західних, північних, центральних областях. На Сході - без суттєвих опадів.

У південній частині України - місцями можливі невеликі опади, окрім Запоріжжя та Криму.

У неділю температура протягом дня становитиме у західних областях від 1 морозу до +2 градусів тепла. На Півночі очікується від 0 до 3 градусів тепла.

У центральних областях від 0 до 4 градусів тепла, на Полтавщині до +6 градусів, у Дніпрі буде +5+8 градусів.

У східних областях та у південній частині України +4+9 градусів, у Криму до +14 градусів.

У Києві у неділю, 29 листопада, очікується хмарна волога погода, місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

У понеділок, 30 листопада, у західних, Житомирській та Вінницькій областях без опадів, лише вночі невеликий сніг, на дорогах - ожеледиця.

На решті території невеликий, місцями помірний мокрий сніг. У більшості центральних і південних областях переважно дощ, лише на південному сході без опадів.

У Києві - невеликий мокрий сніг; температура повітря вночі і вдень близько 0 градусів.