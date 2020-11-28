У Данії хочуть відкопати мільйони інфікованих норок

Автор фото, AFP Підпис до фото, Мертвих норок скидали у спільні могили екскаваторами

Данська опозиційна партія закликала владу відкопати норок, яких вбили та масово поховали через побоювання інфікувати людей мутованим штамом коронавірусу.

Тепер занепокоєння викликають два місця масових поховань - одне з них розташоване неподалік від озера для купання, а інше - біля джерела питної води.

Після виявлення нового штаму коронавірусу влада вирішила знищити все поголів'я цих тварин в країні - майже 17 млн норок. Це завдало невиправного збитку данській хутряній індустрії - найбільшій в ЄС.

Новий міністр сільського господарства Расмус Прен заявив, що підтримує ідею ексгумації та спалення норок. Але, за його словами, для цього потрібен дозвіл агентства з питань довкілля.

Попередній аграрний міністр Могенс Єнсен минулого тижня пішов у відставку через шквал обурення у суспільстві, спричинене поспішним рішенням влади закопати більш як 10 тис. тонн мертвих норок.

За інформацією видання DR News, було вбито 11 з 17 млн тварин.

Попередження: фото нижче містить кадри поховання

Уряд визнав, що знищення норок провели погано. Масла у вогонь підлила новина про те, що поховані тварини почали з'являтись на поверхні через те, що під час розкладання утворилися гази, які їх виштовхнули.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен під час відвідин норкової ферми розплакалася

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час відвідин норкової ферми розплакалася, не соромлячись телекамер.

"У нас два покоління досвідчених фермерів розводили норок - батько й син, які за дуже короткий час втратили справу всього життя і ... це далося їм нелегко. Мені шкода", - сказала вона, витираючи сльози.

В ефірі телеканалу TV2 юридичні експерти заявили, що уряд вдався до масового знищення тварин, не маючи даних про те, як це вплине на довкілля.

Автор фото, EPA/MORTEN STRICKER Підпис до фото, Загалом в країні хочуть знищити 17 млн норок

Опозиційна партія Венстре вважає, що норок треба відкопати та помістити у контейнери з перегноєм, оскільки такий метод - безпечніший.

Міністр з питань довкілля Леа Вермелін звернулась до парламенту на спеціальній сесії, присвяченій проблемі з норками.

Вона визнала, що рішення про масове поховання тварин було помилковим, безпечніше для довкілля було спалити їх, але через поширення коронавірусу на фермах треба було діяти негайно, а іншого способу швидко позбутися великої кількості мертвих тварин не було.

Депутат від Соціалістичної народної партії Сигна Мунк сказала, що поховання норок - це бомба уповільненої дії для довкілля, і їх необхідно прибрати.

Голова асоціації виробників норок Таге Педерсен розповів, що знищення тварин стало вироком для данських промисловців. У цій індустрії працює близько 6 тис. людей. Щорічний прибуток від експорту хутра становив 800 млн доларів.

Всього в Данії - близько 1,1 тис. норкових звіроферм. Влада поки не повідомила, як компенсуватиме втрати виробників.