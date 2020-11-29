Жінка вперше зіграла за чоловічу команду в топ-лізі американського футболу

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21-річна Сара Фуллер стала першою жінкою, яка зіграла в Power Five - елітній студентській лізі американського футболу.

"Історія звершилася", - написали в офіційному твіттер-акаунті чемпіонату.

Спортсменку заявили на гру, оскільки велика кількість чоловіків, що виступають за команду Vanderbilt Commodores, пішли на самоізоляцію через коронавірус.

Хоча її команда зрештою програла, сама Сара Фуллер задоволена, що вийшла на поле.

"Я хочу сказати усім дівчатам, що ви можете зробити все, на що себе налаштуєте", - заявила спортсменка після гри.

Під час поєдинку вона була в шоломі із написом Play Like a Girl - "Грай, як дівчинка".

Автор фото, Getty Images

Фуллер не є гравцем із американського футболу - вона виступає за футбольну команду Vanderbilt (футбольну - в європейському значенні цього слова).

Але через складну ситуацію із Covid-19 до гри довелося залучити і її.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зріст Сари Фуллер - 187 сантиметрів

Хоча йдеться про університетську лігу, у США саме студентська першість із американського футболу користується величезною популярністю серед вболівальників цього виду спорту.

Чимало гравців згодом потрапляють до Національної футбольної ліги - професійної першості з американського футболу.

Випадки, коли жінки потрапляли до заявки чоловічих команд із американського футболу, траплялися й раніше, але тоді йшлося про нижчі дивізіони.