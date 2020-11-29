Бо зникло світло: на Львівщині померли двоє пацієнтів, підключених до ШВЛ
Нацполіція відкрила кримінальну справу через смерть двох пацієнтів лікарні в місті Жовква, що на Львівщині.
Йдеться про двох чоловіків - віком 61 та 66 років.
Як кажуть правоохоронці, обидва пацієнти перебували в реанімації й були підключені до апаратів штучної вентиляції легень.
В якийсь момент в лікарні зникло електропостачання - це призвело до смерті чоловіків через дихальну недостатність.
При цьому поліція встановила, що в закладі були наявні два електричні генератори - якраз на випадок відключення світла. Проте їх працівники лікарні так і не задіяли.
Правоохоронці відкрили справу за статтями кримінального кодексу про службову недбалість та вбивство через необережність.
Медпрацівникам загрожує до восьми років позбавлення волі.
Скільки саме підозрюваних у справі, поліція не уточнює - так само як їхні посади.
Розслідування інциденту триває, правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини злочину.