Бо зникло світло: на Львівщині померли двоє пацієнтів, підключених до ШВЛ

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Нацполіція відкрила кримінальну справу через смерть двох пацієнтів лікарні в місті Жовква, що на Львівщині.

Йдеться про двох чоловіків - віком 61 та 66 років.

Як кажуть правоохоронці, обидва пацієнти перебували в реанімації й були підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

В якийсь момент в лікарні зникло електропостачання - це призвело до смерті чоловіків через дихальну недостатність.

При цьому поліція встановила, що в закладі були наявні два електричні генератори - якраз на випадок відключення світла. Проте їх працівники лікарні так і не задіяли.

Правоохоронці відкрили справу за статтями кримінального кодексу про службову недбалість та вбивство через необережність.

Медпрацівникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Скільки саме підозрюваних у справі, поліція не уточнює - так само як їхні посади.

Розслідування інциденту триває, правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини злочину.