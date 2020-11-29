"Вбивали людей для посвяти в солдати": Австралія звільняє військових

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Збройні сили Австралії повідомили 13 військовослужбовцям про майбутнє звільнення - їх підозрюють в причетності до вбивств людей в Афганістані. Ці тринадцятеро, попередньо, були свідками злочинів і не давали правдивих свідчень під час допитів.

Ще 19 військових підозрюють в безпосередній причетності до вбивств - їм загрожує в'язниця.

Приводом для звільнень і потенційних ув'язнень військовослужбовців став нещодавній звіт Збройних сил Австралії про незаконне вбивство людей в Афганістані.

Вбивства могли організовувати для так званої посвяти в солдати, коли новачки мають проходити "хрещення кров'ю".

Серед жертв, йдеться у звіті, були "військовополонені, селяни та цивільні".

Міністерство закордонних справ Афганістану назвало факти, викладені у звіті, "такими, за які не можна пробачити", але водночас заявило, що сама публікація документу - це "важливий крок до перемоги правосуддя".

Австралійський прем'єр вже телефонував афганському лідеру, щоб висловити жаль через те, що сталося. Він також запевнив, що винні понесуть покарання.

Що з'ясувало розслідування

За даними розслідування, військові SAS - елітного підрозділу австралійського спецназу - займалися вбивствами у 2009-2013 роках.

Йдеться про 23 підтверджених випадки, в яких брали участь 25 нинішніх і колишніх військовослужбовців (безпосередньо або як пособники).

Розслідування, якими керував генерал-майор юстиції Пол Бреретон, тривало чотири роки - за цей час встигли допитати понад 400 свідків ймовірних злочинів.

В результаті слідство виявило докази того, що:

Військові, які лише починали відбувати службу, отримували вказівку вбити свого першого афганця - ця практика відома як blooding (можна перекласти як "хрещення кров'ю").

Після вбивств біля тіл жертв залишали зброю та інші предмети, аби приховати мотиви злочину.

Окрім того, у двох випадках були виявлені свідчення жорстокого поводження з ув'язненими, що також є військовим злочином.

При цьому слідство не виявило провини старших офіцерів. Усі злочини здійснювалися і замовчувалися на рівні, не вищому командира патруля.

Автори звіту пов'язали злочини солдатів і молодших командирів із "войовничим духом", який культивують більш досвідчені бійці елітних підрозділів.

За словами командувача Збройних сил Австралії генерала Ангус Кемпбелла, велику тривогу викликає той факт, що в якийсь момент військові спецназу почали самостійно вирішувати, що є законним, а що ні.

"Як зазначено у звіті, ця хибна і викривлена культура віталася і насаджувалася деякими досвідченими, авторитетними та впливовими сержантами та їх призначенцями", - додав він.