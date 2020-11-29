Щеплення від кризи. Чи врятують вакцини світову економіку

Олексій Калмиков

BBC

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Поява одразу кількох вакцин підбадьорила країни, що потерпають від коронавірусу. Щеплення обіцяють повернення до нормального життя вже в недалекому майбутньому. Але чи врятують вони світову економіку від найбільшої кризи століття?

Масштабна криза перервала багаторічний приріст багатства у світі, відкинула більшість країн на кілька років назад і вже коштувала платникам податків 12 трильйонів доларів. Витрачатися на антикризові заходи доведеться й надалі - попри те, що доходи скорочуються: за п'ять років, підрахували в Міжнародному валютному фонді, світ недорахується 28 трильйонів доларів.

Грошей на життя й розвиток залишиться вдвічі менше, а борги зростають - за 2020 рік вони збільшаться ще на 20 трильйонів і перевищать річний обсяг світової економіки в три з половиною рази.

Оскільки причина кризи одна - вірус, то новини про появу кількох ефективних вакцин викликали хвилю оптимізму в фінансових ринках. Ті, в кого є гроші, зробили ставки на майбутнє зростання доходів бізнесу та населення.

Набагато стриманіше відреагували економісти, чиновники та керівники центральних банків - ті, які відповідають за фінансову стабільність та виділяють антикризову допомогу.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл - найбільш впливовий та обережний банкір у світі, здатний одним лише словом обвалити світові ринки, назвав успіхи в розробках вакцин "хорошою та довгоочікуваною новиною", але обмовився: це вплине на світову економіку в середньостроковій перспективі, а не найближчим часом.

Його колеги в Європі - другій після США економіці світу - також не поспішають замовляти банкет з нагоди завершення кризи.

"Поява вакцини змінює уявлення про те, як ситуація розвиватиметься ближче до кінця наступного року і в 2022 році, а не в найближчі шість місяців", - сказав ірландський економіст Філіп Лейн, член ради європейського Центробанку.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Невидима шкода локдауну: закриті ресторани позбавляють доходів не лише їхніх власників та робітників, а й кур'єрів, орендодавців і фермерів

З банкірами, які друкують долари та євро, згодна керівниця МВФ Крісталіна Георгієва. В посланні лідерам країн "Великої двадцятки" вона вказала на осіннє сповільнення економіка, яка почала оживати влітку. Все через другу хвилю пандемії.

"Медичне вирішення проблеми вже проглядається, а от шлях до економічного відновлення досі є важким і не убезпечений від зривів", - попередила очільниця МВФ.

Світло в кінці тунелю

Виходить, щеплення не врятує світову економіку від кризи, поки не розпочнеться масова вакцинація? Не обов'язково, кажуть економісти, в яких склянка наполовину повна.

"Є й хороші новини - наприклад, оголошення про вірогідно швидке затвердження кількох вакцин. З цієї точки зору вже видно світло в кінці тунелю", - сказав один із керівників Європейського центробанку Фабіо Панетта.

Так само висловився й американський економіст Джеймс Баллард, який очолює один із федеральних резервних банків США.

"Схоже, в кінці тунелю замиготіло світло. Вихід із ситуації видно, тепер це вже дуже реалістична точка зору на ситуацію".

Оптимізму їм додає той факт, що успіхи в розробці вакцин добре впливають на економіку вже задовго до того, як безпосередньо знівелює причину кризи - пандемію. І ось чому.

Ділова активність пригнічена, оскільки бізнес і люди втрачають впевненість в майбутньому (що змушує їх менше витрачати), а влада боїться безконтрольного поширення вірусу (що змушує запроваджувати локдаун). Наявність вакцини зводить ці дві небезпеки до мінімуму ще до того, як вакцинація ставне масовою.

Щеплення дає надію людям та бізнесу на те, що нового локдауну вже не буде. Вони починають витрачати кошти, зекономлені за час карантину та відкладені на чорний день - це збільшує споживання. І знову вкладаються в майбутнє, що активізує інвестиції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Населення ще треба переконати зробити щеплення від коронавірусу. На фото - демонстрація в Мадриді - проти масок, вакцинації та 5G

Споживання та інвестиції - дві головні складові економічного зростання. Саме вони постраждали в цю кризу найбільше. Дві інші - торгівля і виробництво - скоротилися не так сильно, а з літа й взагалі стрімко відновлюються.

В цілому вакцина дозволить світові скоротити збитки від нинішньої кризи на 9 трильйонів доларів упродовж найближчих п'яти років, кажуть в МВФ.

Але спершу буде гірше

Проте на шляху до світла світовій економіці доведеться вже цієї зими ще раз спіткнутися в темному тунелі, попереджають ті, в кого склянка наполовину порожня. Причина - другий локдаун у Європі і друга хвиля епідемії в США, яку досі не вдається приборкати.

На Америку та Євросоюз припадає понад третину всього світового багатства. Вони - головне джерело платоспроможного попиту та інвестицій на планеті, і тому саме від їхнього добробуту залежить здоров'я всієї світової економіки. Без них країни, що перемогли пандемію, передусім Китай, не зможуть відіграти втрати повною мірою - хоча й повернуться до зростання вже цьогоріч.

І тут новини невтішні. Поки світ гучно святкував заяви про розробку вакцин, економічна статистика цього тижня тихо та впевнено підтверджувала слова голови МВФ про те, що видужання буде супроводжуватися рецидивами кризи.

В 19 європейських країнах, де в обігу спільна валюта євро, намітилися ознаки нового спаду, показав щомісячний аналіз настроїв населення та бізнесу. У США аналогічна ситуація - в листопаді очікування зростання змінилися песимізмом. Щоправда, американців опитували ще до оголошень про тріумф фармацевтики.

Економісти Bloomberg Economics пророкують ледь відновленій економіці чергову рецесію. Вони дійшли цього висновку на основі аналізу великих масивів даних про поведінку бізнесу та споживачів.

Їхні висновки підтверджує бізнес, який найбільше постраждав від коронавірусу.

Друга хвиля та новий локдаун у Європі посилили страждання магазинів, ресторанів, готелів і перервали відновлення цілих галузей на кшталт туризму чи індустрії розваг.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Економіка не відновиться повністю, поки люди уникають натовпу", - попереджає головний банкір світу Джером Павелл

Авіакомпанії, які жорстко скоротили витрати, польоти та персонал, продовжують зазнавати величезних збитків. Причому якщо влітку Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) пророкувала їм 100 мільярдів доларів втрат цього та наступного року, то цього тижня в оновленому прогнозі оцінка ще сумніша - 150 мільярдів.

Свіже опитування населення та бізнесу в єврозоні розвіяло сподівання на швидке повернення споживчого попиту - головної рушійної сили розвинених економік. Основна проблема - невпевненість споживачів у майбутньому. Вона посилилася попри вакцину, оскільки поступово, але впевнено в Європі матеріалізується відкладений наслідок будь-якої економічної кризи - безробіття.

Нехай економіка Старого Світу впала не менше за американську, сплеск безробіття в Європі виявився набагато більш скромним, ніж у США. Вся справа в допінгу.

Країни ЄС штучно підтримували грошима зайнятість та бізнес загалом. І як тільки влада почне згортати ці програми разом із локдауном, без державної підтримки виживуть не всі.

Недарма у згаданому дослідженні очікувань бізнесу та споживачів в єврозоні індекс зайнятості погіршується другий місяць поспіль, вказуючи на сплеск безробіття - а отже, на скорочення споживання.

Ще один кризовий рік

Усе це підтверджує побоювання економістів: друга хвиля коронавірусу здійняла другу хвилю економічної кризи.

Але є й хороші новини. Повторний шок обіцяє бути набагато слабшим за весінній. Завдяки тому, що цілі галузі вже навчилися працювати в умовах пандемії.

Передусім це стосується промисловості. Заводи працюють на повну силу, і країни, в економіці яких саме промисловість відіграє значну роль, оговтуються від кризи швидше, ніж ті, хто орієнтований на сферу послуг.

Шок буде не лише слабшим, але й менш тривалим: кількість заражень в Європі йде на спад, а локдаун вже скасували майже всюди.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поради епідеміологів не зупинили американців - напередодні Дня подяки багато хто поїхав до своїх рідних

І коли друга хвиля коронакризи піде на спад, повернення до попередніх темпів приросту багатства в світі буде напряму залежати від того, чи вистачить Заходу грошей для підтримки економіки на штучному диханні до кінця пандемії.

На цих графіках добре видно, що в першу хвилю кризи багаті країни світу так потужно підтримали населення й бізнес, що попри падіння економіки на 10%, доходи населення не скоротилися, а зросли більш як на 5%.

Швидкість виходу з кризи буде залежати від готовності та здатності влади продовжити цю підтримку - з коштів платників податків і в борг.

Із цим є невеликі проблеми. У США новий трильйонний антикризовий пакет застряг у конгресі принаймні до інавгурації Джо Байдена, яка має відбутися наприкінці січня. А в Європі антикризовий бюджет розміром 2 трильйони євро вперся в суперечки з Польщею та Угорщиною про верховенство права.

І навіть якщо гроші знайдуться, про повернення до нормального життя та вихід з кризи можна буде говорити лише тоді, коли коронавірус із чуми 21 століття перетвориться в звичайне захворювання на кшталт грипу.

І краще, якщо це станеться до того як проблеми населення та бізнесу призведуть від економічної до фінансової кризи., попередив цього тижня європейський центробанк.

В Америці ситуація ще більш хитка, ніж у Європі. Окрім політичного загострення на тлі виборів, США переживають не падіння, а зростання кількості заражень. Епідеміологи пророкують новий сплеск, оскільки американці не послухалися порад і масово роз'їхалися по всій країні до рідних на День подяки минулого четверга.

"Вірус поширюється з великою швидкістю, і наступні кілька місяців будуть дуже непростими, - сказав голова американського центробанку Джером Павелл. - Ми завжди казали, що економіка не відновиться повністю до тих пір, поки люди уникають натовпу".

Швидко повернутися до докризових темпів росту і почати відбивати недоотриманні за час епідемії 28 трильйонів доларів не вдасться.

"Повне відновлення ВВП до рівнів 2019 року не станеться до осені 2022 року, - поділився прогнозами Філіп Лейн з європейського центробанку. - Ми не думаємо, що все раптом знову стане так, як було до Covid-19. Тому що пандемія чинитиме довгостроковий вплив на споживчу довіру та зайнятість. Вакцина з цим не допоможе".

"Навіть при найбільш оптимістичному сценарії масова вакцинація триватиме довго, - погоджується його колега Фабіо Панетта. - А ще більше часу піде на те, щоб населення повірило, що все позаду".

"Іншими словами, на нас чекає ще один "рік пандемії" у 2021-му", - додає Панетта.