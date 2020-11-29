Війна в Ефіопії: влада заявила про взяття столиці бунтівного регіону

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Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі заявив, що урядові сили завершили військову операцію й тепер повністю контролюють Мекеле - столицю бунтівного регіону Тиграй.

Бойові дії тривали з початку листопада й могли дестабілізувати ситуацію в країнах Африканського Рогу.

"Я радий повідомити, що ми завершили й припинили бойові дії в регіоні Тиграй. Зараз ми зосередимося на відновленні регіону та наданні гуманітарно допомоги, поки федеральна поліція стримує кліку "Народного фронту визволення Тиграю", - написав прем'єр у твіттері.

Конфлікт між урядовими військами та сепаратистами з "Народного фронту визволення Тиграю" (НФВТ) не вщухає вже більш як три тижні. За цей час тисячі людей загинули або стали біженцями. ООН говорить про масштабну гуманітарну кризу.

З початку конфлікту Ефіопію залишили понад 40 тисяч людей.

На початку листопада прем'єр Абій Ахмед Алі оголосив про початок операції проти НФВТ.

Ахмед Алі, який у 2019 році отримав Нобелівську премію миру за вирішення багаторічного конфлікту з сусідньою Еритреєю, не дослухався до закликів міжнародної спільноти розпочати перемовини з сепаратистами.

Члени НФВТ тим часом обіцяють боротися до самого кінця.

Лідер повстанців Дебреціон Геберемікаель заявив, що буде продовжувати "захищати наше право на самовизначення" і "боротися з завойовниками до останнього".

Підпис до фото, Армія припинила наступ після взяття столиці бунтівного регіону, заявив прем'єр Ефіопії

Ефіопська влада раніше поставила перед сепаратистами ультиматум - здатися або очікувати наступу на Мекеле. Ультиматум сплив ще опівночі з середи на четвер 26 листопада. В п'ятницю військові вже оголосили про початок "фінальної фази" наступу.

Сотні людей загинули, тисячі жителів були змушені залишити свої домівки, поки ефіопські війська просувалися регіоном.

Що відбуваєтсья в столиці Тиграю?

Деталі того, що відбувається в Тиграї, поки неможливо підтвердити, оскільки телефонний, сотовий та інтернет-зв'язок вимкнені.

Ефіопська армія раніше оголосила, що має намір захопити Мекеле упродовж кількох днів, але не збирається завдавати шкоди 500 тисячам мирних жителів, що там мешкають.

"Безпека жителів Ефіопії в Мекеле та регіоні Тиграй залишається для федерального уряду пріоритетом", - запевнила прессекретар прем'єр-міністра Біллен Сеюм.

Оголошуючи про взяття Мекеле влада повідомила, що армія звільнила тисячі військових, які, за словами прем'єра, були заручниками НФВТ, та контролює зокрема аеропорт.

У трохи більш ранній заяві НФВТ, яку оприлюднило агентство AFP, містився заклик до міжнародної спільноти засудити артобстріли та "масові вбивства" в Тиграї.

У п'ятницю прем'єр Абій Ахмед Алі казав, що цивільне населення району захистять. Проте можливість мирних перемовин, які могли б покласти край бойовим діям, не розглядалася.

ООН раніше попереджала про можливі військові злочини у випадку, якщо ефіопська армія атакуватиме Мекеле. Також там висловлювали занепокоєння тим, що в гуманітарних місій немає доступу в цей регіон.

У четвер ефіопські військові розмістилися уздовж кордону Тиграю з Суданом. Вони не давали місцевим жителям залишати країну, розповідали біженці.

Як розгортався конфлікт

Тиграй - це північна провінція Ефіопії, що межує з Еритреєю та Суданом. 95% з шести мільйонів її жителів - представники народності тиграї.

На Тиграй припадає всього 5,7% всього населення Ефіопії, але саме представники цього регіону тривалий час займали важливі позиції в ефіопській армії.

9 вересня в Ефіопії мали пройти загальні та місцеві вибори, але через пандемію уряд відклав їх на наступний рік.

Влада Тиграю не підкорилася цій вимозі і все одно провела вибори - НФВТ, за їхніми ж даними, набрав на них абсолютну більшість в регіональному парламенті.

Федеральний уряд оголосив ці вибори незаконними. Керівництво провінції, своєю чергою, відмовилася підкорятися уряду, оскільки термін його повноважень сплинув, а нові вибори не відбулися.

На початку листопада влада Ефіопії звинуватила сепаратистів у нападі на базу федеральної армії з метою захоплення зброї та наказала військовим розпочинати наступ на Тиграй.

Хто входить до "Народного фронту звільнення Тиграю"?

НФВТ складається воєнізованого формування й добре підготованих місцевих повстанців. Вважається, що їх близько 250 тисяч.

Деякі аналітики побоюються, що тепер конфлікт може набути характеру партизанської війни.

Лідер повстанців Дебреціон Геберемікаель заявляв, що бійці Тиграю "готові померти, захищаючи наше право на управління нашим регіоном". Щоправда, вже зараз він заявив, що їхні сили виводять з околиць НФВТ, повідомляло агентство Reuters.

Reuters цитував дипломатичне джерело, яке розповіло, що НФВТ мобілізував багато людей в Мекеле: "Вони риють траншеї, і у всіх АК-47".

Аналітики вважають, що тепер НФВТ може готуватися відійти в гори, аби розпочати партизанську війну проти федерального уряду.