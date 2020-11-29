"Найсамотніший слон у світі" отримав нову домівку

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Десятиліттями "найсамотніший слон у світі" на прізвисько Каваан мешкав у пакистанському зоопарку, де розважав натовпи туристів. Тепер він отримав нову домівку.

В зоопарку із Кавааном поводилися жорстоко, кажуть зоозахисники, - зокрема тримали в ланцюгах, а також не надавали умови, необхідні тварині.

Попри це тривалий час Каваан принаймні не був самотнім. Упродовж багатьох років в нього була найкраща "подруга" - слониха на прізвисько Сахелі.

Експерти з дикої природи кажуть, що потребу слонів у спілкуванні не можна недооцінювати: за їхніми словами, слони є витонченими та розумними істотами - майже як люди.

Проте у 2012 році Сахелі померла. За офіційною версією, від серцевого нападу через спеку. Проте волонтер Мохаммед бін Навід каже, що це не так.

За його словами, нестерилізовані цвяхи на палиці, якою працівники зоопарку "виховували" слониху, зайшли занадто глибоко під шкіру. Через це в Сахелі нібито розвинулася гангрена, і згодом тварина померла від септичного шоку.

"Всі це знають, але не визнають", - каже волонтер.

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Відтоді, як Сахелі померла, Каваан залишився зовсім один. І, кажуть зоозахисники, його стан постійно погіршувався. Як психологічний - він ставав усе більш агресивним, - так і фізичний. Він хворів та страждав від надмірної ваги.

У 2016 році про непросту долю Каваана дізналася американська співачка Шер. Саме вона й винайняла групу юристів, які почали працювати над звільненням слона із зоопарку.

Досягти цього вдалося лише зараз. У неділю, слона посадили на літак, аби перевезти його до Камбоджі: решту свого життя він проведе в місцевому заповіднику.

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Як висловився доктор Амір Халіл, який відповідав за транспортування слона, Каваан отримає свободу після 35 років страждань, причиною яких стало "поєднання неправильного управління, нестачі досвідченого персоналу та неуваги до доброботу тварин".

У Каваана все ще можуть бути певні проблеми із подоланням своїх психологічних проблем та адаптацією до нового середовища, але, каже доктор Халіл, в нього "нарешті з'явився шанс жити в місці, яке він зможе вважати домом".