Новий скандал в Офісі Зеленського через Татарова. Що сталось і до чого тут МВФ

Автор фото, МВС

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров знову опинився в епіцентрі гучного політичного скандалу, який потенційно загрожує отриманню Україною чергового траншу кредиту від МВФ.

У суботу пан Татаров, через призначення якого раніше гостро критикували Зеленського, зробив гучну заяву про необхідність звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Пан Татаров в ОП якраз відповідає за правоохоронну систему країни.

Проте незалежність НАБУ та його керівництва від впливів влади є ключовою умовою МВФ для отримання чергового кредиту. Тож Офіс президента одразу ж змушений був виправдовуватись за слова Татарова.

"Заява заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо діяльності НАБУ є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції президента", - повідомила пізно в неділю, 29 листопада, пресслужба ОП.

Це спростування викликало ще більшу хвилю обурень та глузувань, ніж навіть попередні слова Татарова.

Призначення Олега Татарова у серпні викликало хвилю критики в адресу Зеленського, адже той підлягав люстрації та в часи Євромайдану займав високі посади в МВС і виправдовував побиття "Беркутом" протестувальників.

Ситник має піти

"НАБУ - це не українська історія, яка на жаль є за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем в антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник", - заявив Татаров газеті "Закон і бізнес".

На переконання Татарова, Ситник не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави й повинен піти.

Автор фото, ВВС

В цьому інтерв'ю Татаров дуже жорстко критикує і роботу НАБУ, і її директора.

Кількома днями раніше Кабінет міністрів затвердив спеціальний проєкт закону, щоб вийти з проблемної ситуації у роботі НАБУ. Адже Конституційний суд скасував указ про призначення Ситника директором НАБУ та саму процедуру призначення керівника президентом.

Пан Ситник продовжує виконувати обов'язки керівника НАБУ, проте цю ситуацію треба врегулювати законом.

Тож уряд запропонував проєкт, який, між іншим, передбачає, що Ситник працює директором до закінчення семирічного терміну, а керівників НАБУ буде призначати та звільняти парламент.

Ухвалення такого закону та врегулювання ситуації з НАБУ є ключовою вимогою МВФ до України, щоб отримати черговий транш кредиту.

Минулого тижня міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю ВВС News Україна заявив, що питання НАБУ є одним з трьох найважливіших для співпраці з МВФ.

Без грошей МВФ, за словами Марченка, Україна недорахується в бюджеті майже 100 мільярдів гривень. Наразі в уряді не розуміють, чим покрити цю дірку.

Особиста думка

ОП одразу ж заявило, що слова Татарова не відображають офіційної позиції Володимира Зеленського.

"Як неодноразово заявляв президент, визнання неконституційними окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України" хоч і створювало загрозу для роботи НАБУ, але, зрештою, не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як Національного антикорупційного бюро, так і його чинного директора. Та найближчим часом цей закон буде вдосконалено для його повної відповідності Конституції", - наполягають в ОП.

При цьому тут же навели слова Татарова, що він "повністю підтримує вектор президента на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів".

"Учора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів", - навели слова Татарова в ОП.

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Тут же додали коментар голови ОП Андрія Єрмака, що підтримка цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи України є "пріоритетною в команді Володимира Зеленського".

Таке повідомлення викликало сотні глузливих коментарів відомих журналістів та експертів, які критикують роздвоєння у думках керівників Офісу президента.

"Ну нарешті смішний жарт від ОП! Кількість реакцій-смайликів на цей пост в рази вища за "лайки" та всі інші реакції, разом узяті", - написав редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Він риторично запитує, чи після такого Татаров залишиться на посаді.

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Скандальний Татаров

Призначення Володимиром Зеленським в Офіс президента одного з ключових посадовців міліції часів Євромайдану Олега Татарова, який для багатьох став обличчям переслідування активістів, викликало шквал емоцій у серпні.

Своє обурення рішенням Зеленського призначити Татарова заступником голови свого офісу і куратором правоохоронного напрямку виказали навіть експерти, яких вважають досить лояльними до президента.

Окрім переслідування євромайданівців, Татарову закидають ще і те, що в останні роки він був адвокатом таких одіозних фігур, як депутата Вадима Новинського та ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.

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Адвокати родичів "небесної сотні" стверджують, що саме з Татаровим пов'язані можливі фальсифікації міліції справ щодо майданівців, яких правоохоронці виловлювали та били у центрі Києва, а потім їм інкримінували хуліганські дії та масові заворушення.

Проте Володимир Зеленський неодноразово виступав на захист Татарова.

Навіть в інтерв'ю ВВС у Лондоні на питання про це одіозне призначення президент заявив, що це все неправда і спланована кампанія прихильників Петра Порошенка.

"Ви знаєте, в правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Вони залишались працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали. Це просто слова зараз звучать, вибачте мені, будь ласка, за таке формулювання", - парирував пан Зеленський.

"Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи - я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України - ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані. Те, що це піднімають ЗМІ, якими володіє пан Порошенко, мені це відомо", - заявив Зеленський і тему звільнення заступника голови ОП не піднімав.