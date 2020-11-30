Речницею Білого дому стане Джен Псакі. Її жорстко критикувала Росія через Україну

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Обраний президент США Джо Байден призначив до керівництва своєї комунікаційної прескоманди тільки жінок - вперше в історії країни.

Команду очолить Кейт Бедінгфілд, колишня заступниця директора з питань комунікації пана Байдена.

Джен Псакі, яка була керівницею з комунікацій Білого дому президента Барака Обами, стане речницею Байдена.

Нападки з Росії

Пані Псакі - відома в Україні та Росії. Вона була голосом адміністрації США у буремні 2014-2015 роки - часи анексії Росією Криму та гарячої фази війни на Донбасі.

Вона робила гучні й однозначні заяви на підтримку України, а російські медіа жорстоко критикували пані Псакі.

Вона заявляла, що Росія використовує газ як політичну зброю, перекидає війська в Україну та зриває перемир'я у лютому 2015 року.

Фактично критику США дій Росії щодо України озвучувалась саме Джен Псакі.

Псакі була предметом кпинів, жартів та образ з боку російських керівників та журналістів державних ЗМІ.

Віцепрем'єр Дмитро Рогозін публікував відео з її виступами, вказуючи, що "Шоу Псакі не вистачає закадрового сміху".

А один журналіст Дмитро Кисельов вигадував слово "Псакінг" - нібито на позначення неперевірених заяв американців. Це сталось після чергового коментаря пані Псакі щодо незаконних дій Росії в Україні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Майбутнього держсекретаря Ентоні Блінкена називають прихильником України

Сама Джен Псакі неодноразово коментувала образи на свій бік від офіційних осіб Росії та називала це пропагандою.

Вона казала, що такій великій країні, як Росія, не личить організовувати брехливі атаки на представників адміністрації США.

Ці нападки вона пов'язувала з позицією щодо дій Росії в Україні.

Держсекретарем США при новообраному президенті Джо Байдені стане 58-річний Ентоні Блінкен, який нещодавно чітко заявляв, що "час озброювати Україну".

Усі жінки Байдена

Пан Байден пообіцяв створити адміністрацію, яка відображатиме різноманітний склад країни.

"Я з гордістю оголошую сьогодні про першу команду з комунікацій Білого дому, яка складається повністю з жінок", - сказав пан Байден.

"Ці кваліфіковані досвідчені комунікаторки привносять різноманітні перспективи у свою роботу та спільну відданість відновленню цієї країни", - додав він.

Двома головними помічницями з питань преси новообраної віцепрезидентки Камали Гарріс будуть Саймоне Сандерс та Ешлі Етьєн.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден збирає потужну жіночу команду

На відміну від посад уряду, пресслужба не вимагає затвердження Сенатом.

У неділю пан Байден отримав два переломи стопи, коли грався зі своєю собакою Майором.

У заяві його лікаря, доктора Кевіна О'Коннора, йдеться про те, що, ймовірно, пан Байден має носити спеціальну пов'язку для ноги "протягом декількох тижнів".

Він повинен скласти присягу президента 20 січня.

У понеділок він збирається отримати перший щоденний секретний брифінг від розвідки. Це стало можливим завдяки оголошенню тиждень тому, що процес передачі влади новому президенту розпочинається.