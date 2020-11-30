Смерть Марадони. Поліція розслідує версію про ненавмисне вбивство

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Марадона з кубком Чемпіонату світу-1986

В Аргентині розслідують версію про недбалість медиків, яка могла призвести до смерті футболіста Дієго Марадони.

Поліція Буенос-Айреса обшукала будинок і приватну клініку лікаря футболіста Леопольдо Луке, намагаючись встановити, чи мала місце недбалість у лікуванні Марадони після операції.

60-річний Дієго Марадона помер від серцевого нападу в середу в своєму будинку, де видужував після операції.

Лікарю Луке поки що не висували звинувачення. Він заперечує порушення.

Раніше в листопаді Марадоні зробили успішну операцію з видалення тромбу у мозку. Далі його мали лікувати від алкогольної залежності.

Його доньки вимагають надати інформацію про методи лікування батька.

Що саме розслідують?

Приблизно 30 поліцейських провели обшуки у будинку 39-річного лікаря Луке, а ще 20 - у його клініці в столиці країни Буенос-Айресі.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поліція провела обшуки і вилучила комп'ютери, телефони та медичні карти

Про обшуки попросила прокуратура, яка намагається відтворити останні дні життя Марадони.

За словами чиновників, вилучено комп'ютери, мобільні телефони і медичні карти.

Є підозри, що одужання зірки футболу вдома могло не відповідати умовам його виписки з клініки, таким як цілодобова бригада медсестер, "що спеціалізуються на наркотичній чи алкогольній залежності", присутність лікарів за викликом і чергування машини швидкої допомоги з дефібрилятором.

У прокуратурі хочуть знати про участь лікаря Луке у лікуванні Марадони в будинку.

Що каже доктор Луке?

На емоційній пресконференції у неділю доктор Луке, якого називали особистим лікарем футболіста, заплакав, сказавши, що зробив усе можливе, щоб врятувати життя свого друга.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лікар Леопольдо Луке каже, що зробив "усе, що міг, аж до неможливого"

У відповідь на запитання журналістів він зазначив: "Ви хочете знати, за що я відповідаю? За те, що я його полюбив, піклувався про нього, продовжив життя та покращував його до самого фіналу".

Лікар стверджував, що зробив "усе, що міг, аж до неможливого".

Він заперечив, що був відповідальним за контроль над станом здоров'я Марадони під час його одужання вдома.

"Я нейрохірург, і моя робота закінчилася. Я закінчив з ним", - сказав він, маючи на увазі хірургічну операцію на мозку Марадони в листопаді, яку він провів.

"Він [Марадона] мав піти до реабілітаційного центру. Він не хотів", - сказав лікар Луке, назвавши покійного футболіста "некерованим".

Пан Луке також зазначив, що йому не відомо, чому в будинку Марадони не було дефібрилятора або хто несе відповідальність за те, що біля будинку не було машини швидкої допомоги.

Лікар зазначив, що останнім часом Марадона "був дуже сумний, він хотів побути наодинці, і зовсім не тому, що він не любив своїх доньок, родину чи близьких людей".

Чому Марадона був таким популярним?

Дієго Марадона був капітаном команди, коли Аргентина виграла Чемпіонат світу 1986 року, забивши знаменитий гол "рука Бога" та "гол сторіччя" у матчі з Англією в чвертьфіналі.

За свою клубну кар'єру Марадона пограв за "Барселону" та "Наполі", вигравши два титули Серії А з італійською командою, виступав також у низці аргентинських клубів та в іспанській "Севільї".

За 17 років у національній збірній Аргентині Марадона взяв участь у 91 матчі і забив 34 голи.

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Марадона вивів свою країну до фіналу Чемпіонату світу з футболу 1990 року в Італії, де команда поступилася Західній Німеччині після голу забитого з пенальті. Він мав взяти участь у Чемпіонаті світу 1994 року у США, але його відправили додому після невдалого тестування на ефедрин.

Протягом другої половини своєї кар'єри Марадона боровся із залежністю від кокаїну, його відсторонили від змагань на 15 місяців після позитивного тесту на наркотик у 1991 році.

Він відійшов від професійного футболу в 1997 році, на своє 37-річчя, під час другого перебування у провідному аргентинському клубі "Бока Хуніорс".

З 2008 по 2010 рік Марадона був тренером збірної Аргентини футболу. Його команда тоді програла збірній Німеччини у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2010.

Згодом він був тренером клубів в Аргентині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Мексиці.