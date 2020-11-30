"Криваве фото" з дитиною і ножем. Як Китай та Австралія посварилися через твіт

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон обурений діями Китаю

Відносини між Пекіном і Канберрою, без того затьмарені торговими суперечками й вимогами Австралії провести міжнародне розслідування обставин появи Covid-19, ще загострились через фото у Twitter.

Прессекретар МЗС КНР Чжао Ліцзяні розмістив у мережі змонтоване зображення австралійського солдата, який приставив закривавленого ножа до горла афганської дитини, яка тримає ягня.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон скликав з цього приводу спеціальний брифінг та назвав зображення "воістину огидним". Він зажадав від Twitter видалити фото, а від уряду КНР - вибачитися за свого чиновника.

"Це вкрай обурливе і не має ніякого виправдання, - сказав Моррісон. - Китайському уряду має бути соромно".

Представник МЗС КНР Хуа Чуньїн у відповідь заявила, що це Австралії має бути соромно за своїх військових.

19 листопада опублікували розслідування, згідно з яким солдати і сержанти елітного підрозділу австралійського спецназу SAS без достатніх підстав вбили 39 осіб під час війни в Афганістані в 2009-2013 роках.

Але дітей серед жертв не було, ножами їх не різали, твердить перевірка, яку провело австралійське командування з ініціативи австралійських же правозахисників.

Автор фото, Twitter Підпис до фото, Змонтоване зображення опублікував представник китайського МЗС. "Не хвилюйся, ми прийшли з миром", - йдеться у написі.

"Шоковані вбивством афганських цивільних осіб і полонених. Рішуче засуджуємо подібні дії та закликаємо покарати винних", - написав у Twitter Чжао Ліцзяні й виклав фото.

Обурення австралійської влади викликав не текст, а змонтоване фото. Скотт Моррісон заявив, що його країна провела "прозоре і чесне слідування".

Раніше в листопаді Китай опублікував список своїх претензій до Австралії з великого кола питань інвестиційної політики, безпеки й прав людини, додавши, що Канберра повинна скоригувати свої дії, якщо хоче відновити відносини з найбільшим торговим партнером.

У минулу п'ятницю Китай фактично заборонив імпорт австралійського вина та обклав його митом у 212,1%. У Канберрі назвали цей крок невиправданим і політично мотивованим.

Відносини між Австралією та Китаєм в останні роки неухильно погіршувалися. Австралія підтримала вимогу США провести міжнародне розслідування походження коронавірусу, вперше виявленого в Китаї.

Після цього Китай обклав митом імпорт австралійського ячменю, припинив закупівлі яловичини й не рекомендував своїм туристам і студентам їздити до Австралії через нібито прояви расизму.