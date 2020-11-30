Вселенський патріарх їде до України. Що це значить і чому важливо

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Вселенський патріарх Варфоломій вперше після надання томосу про автокефалію Православній церкві України приїде до Києва на День незалежності 24 серпня 2021 року.

Про це повідомили ВВС News Україна у пресслужбі Вселенського патріархату.

Про намір поїхати до України Варфоломій заявив під час служби у Георгіївському патріаршому соборі в Константинополі, на якому був присутній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На запрошення президента Володимира Зеленського ми відвідаємо Україну під час святкування 30-річниці незалежності України", - заявив Варфоломій.

Володимир Зеленський запросив Варфоломія під час свого візиту до Туреччини у жовтні цього року.

Що це значить і чому важливо

За часи незалежності України це буде тільки третій візит Вселенського патріарха до України. Вселенський патріарх вважається першим серед рівних керівників помісних церков.

Саме він є першим у диптиху православних церков, а нинішня ПЦУ - 15-а.

Першого разу Вселенський патріарх відвідав Одесу в 1997 році. Тоді це відбулось в рамках симпозіуму "Екологія, релігія та довкілля", адже Варфоломій цікавиться екологією та має неформальне звання "зелений патріарх".

Тоді візит не мав політичного забарвлення, його зустрічали очільники УПЦ МП й за межі Одеси він не їздив.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, В 2008 році Віктор Ющенко запросив Варфоломія на річницю хрещення Київської Русі. Тоді ж для противаги до Києва приїхав патріарх Алексій ІІ, а також майбутній патріарх Кирило

Другий візит відбувся 2008 року до Києва на святкування річниці Хрещення Київської Русі.

Тоді президент Віктор Ющенко намагався досягти отримання українською церквою автокефалії та томосу. Але та спроба завершилась невдачею і патріарх поїхав з України без бажаного президентом результату.

У січні 2019 року Вселенський патріарх надав томос автокефальній православній церкві України за сприяння президента Петра Порошенка.

Раніше співрозмовники ВВС у Константинополі вказували, що візит патріарха до України може відбутись тоді, коли становище автокефальної церкви буде досить міцним, а процес її визнання помісними церквами - незворотнім.

Також там вказували, що візит патріарха до країни є великим політичним та духовним жестом. І такий візит може бути у разі, коли патріарх впевнений, що його приїзд до країни буде гарно сприйнятий народом та владою України.

Автор фото, УНІАН

Після президентських виборів та перемоги Володимира Зеленського були сумніви, що новий президент продовжить політику Петра Порошенка з розбудови автокефальної церкви.

Натомість сам Володимир Зеленський наголошує, що держава в Україні не втручається у справи церкви.

За останній рік аж чотири помісні церкви з 14-ти визнали ПЦУ - Грецька, Кіпрська, Олександрійський патріархат та Вселенський патріархат, який надав томос.

Візит Володимира Зеленського до Стамбула у жовтні відбувся якраз перед визнанням Кіпрської церкви ПЦУ.

Російська церква виступає різко проти Православної церкви України. Таку ж позицію займає Українська православна церква Московського патріархату.

Там дуже негативно ставляться до Варфоломія і розірвали церковне спілкування з ним. Окремі єпископи УПЦ МП у публічних заявах переходять на особисті образи патріарха.

Патріарх Варфоломій не визнає УПЦ МП в Україні та юрисдикцію РПЦ над Києвом, а її єпископів називає просто єпископами РПЦ в Україні.

Автор фото, Адміністрація президента Підпис до фото, Петро Порошенко не встиг прийняти Варфоломія у Києві

Варфоломій ще в 2018 році скасував грамоту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московського патріархату й перепідпорядкував її собі перед наданням томосу ПЦУ.

Також він не визнає предстоятеля УПЦ МП Онуфрія митрополитом Київським.

Тому можна очікувати дуже негативної реакції РПЦ та УПЦ МП на цей візит.

У 2008 році одночасно до України приїздили і Вселенський патріарх, і російський. Цього разу навряд чи можна чекати, що патріарх Кирило зможе приїхати до України.