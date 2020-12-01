Фотографа Олександра Ктиторчука підозрюють в зґвалтуванні неповнолітніх. Деталі справи

Автор фото, Getty Images

Київського фотографа Олександра Ктиторчука арештував суд через підозру у зґвалтуванні неповнолітніх. Сам він звинувачення на свою адресу відкинув. Колеги стають на його захист, водночас у соцмережах вже з'явилися пости від жінок, які стверджують, що свого часу теж ставали жертвами фотографа.

Про затримання 56-річного "відомого фотографа" у його студії поліція Київської області повідомила 26 листопада. У соцмережах правоохоронці оприлюднили відео затримання.

За їхньої інформацією, з 2016 року підозрюваний "скоював розбещення стосовно неповнолітніх і малолітніх дітей" у своєму автомобілі та фотостудії.

Зокрема, серед постраждалих 15-річна киянка, 17-річна дівчина "та інші невстановлені малолітні дівчата на території Києва та Обухівщини".

У його квартирі-студії провели обшук, вилучивши ноутбуки, планшети, мобільні телефони тощо.

За два дні підозру перекваліфікували у "зґвалтування". Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права застави.

Автор фото, Національна поліція

Справа набула великого розголосу. У Facebook запустити новий хештег #ЖертвиКтитора. Під ним, зокрема, користувачка Світлана Коваль заявила, що, коли їй було 17 років і вона була учасницею шоу "Шанс.Model.Ua" на телеканалі Інтер, її під час фотосесії також зґвалтував Олександр Ктиторчук.

"Театральна постанова"

Олександр Ктитарчук - один з найбільш відомих та медійних фотографів країни. Він знімав, зокрема, зірок шоу-бізнесу, театру та телебачення.

Спеціалізувався також на художніх фото з оголеною натурою. В його Instagram багато світлин в стилі ню та знімків з юними моделями.

Звинувачення на свою адресу фотограф відкинув.

"Ви бачили, як мене затримували? Це ж концерт, театральна постанова. Я перший раз у житті потрапив у таку ситуацію. Навіть не знаю, що говорити", - заявив Ктиторчук журналістам ТСН перед засіданням суду, яке проходило в закритому режимі.

На захист фотографа стали також колеги з шоу-бізнесу. Музичний продюсер Юрій Фальоса обурився, що ЗМІ, не дочекавшись рішення суду, роблять з Ктиторчука "монстра і чудовисько". І назвав його "одним з найкращий та найбільш неординарних фотохудожників України".

"Перше, що приходить в голову - черговий божевільний PR, потрібний йому для розкрутки його нового об'єкта - кінотеатру на Оболоні. Але найбільше мені здається, що риють або під депутата, який дав йому в управління цю будівлю, або хочуть цю будівлю віджати", - написав Фальоса в Facebook.

Він зазначив, що дівчата "навіть платять йому гроші, щоб він їх фотографував в будь-якому вигляді" і вони "самі до нього, як мед, липнуть".