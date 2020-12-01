В РНБО кажуть, що локдаун точно буде. Є два варіанти

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні запровадять жорсткий карантин.

"Те що локдаун буде в нашій країні вводитись - так, єдине питання часу - коли він буде вводитися. Чи це в грудні, чи це буде 2 січня - зараз триває дискусія з цього приводу", - заявив Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Те що локдаун буде - це 100%", - запевнив секретар РНБО.

Водночас у розмові з журналістами Данілов додав, що сам не хотів би запровадження повного жорсткого карантирну на новорічні свята.

"Я дуже не хотів би, щоби на Новий рік у нас був локдаун", - наголосив Данілов.

28 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після наради керівництва парламенту, уряду і Офісу президента заявив, що за розрахунками епідеміологів, аби повний локдаун спрацював, потрібно, щоб він тривав від 15 до 21 дня.

Разом з тим в уряді запевняли, що передумов для негайного введення в Україні локдауну немає.

За словами Арахамії, на кінець листопада в Україні достатньо місць у лікарнях. Про контрольовану ситуацію заявляли і в МОЗ.

Арахамія повідомив, що на початку грудня Верховна Рада заслухає інформацію МОЗ щодо ефективності карантину вихідного дня, який запровадили 12 листопада.