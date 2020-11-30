Чи закриють Україну на свята? Теленовини 30.11.2020
У випуску 30 листопада:
- Кількість випадків коронавірусу в Україні стабільно зростає. Політики й урядовці вирішують, що робити, і час від часу спростовують заяви про новий загальноукраїнський локдаун на свята. Аналізуємо, коли можливе рішення, з нашими кореспондентами;
- Друга хвиля пандемії особливо сильно вдарила по бідному півдні Італії. Але в Калабрії проблему погіршила всюдисуща місцева мафія - Ндранґета. Наш кореспондент з'ясовував, як глибоко проникли щупальця мафії в системі державної медицини;
- Через три тижні після початку перемир'я на Кавказі наші кореспонденти з'ясували, чому вірмени не хочуть залишатися в Азербайджані;
- І як "найсамотніший слон на планеті" переїхав із зоопарку в Пакистані в заповідник у Камбоджі - і до чого тут співачка Шер?
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