116 самок на одного самця. Як глобальне потепління впливає на популяцію морських черепах

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У зелених морських черепах, що мешкають в Тихому океані, народжується дедалі менше самців, встановили вчені. Причиною цього вони називають глобальне потепління.

Результати дослідження американських і австралійських учених опублікували в журналі Current Biology.

Як повідомляють дослідники, стать в зародках морських черепах формується під впливом такого фактору, як температура піску, в якому перебувають яйця. До початку дослідження фахівці знали, що останнім часом через кліматичні зміни і підвищення температури світового океану самок серед черепах народжується більше, ніж самців.

Але підсумки дослідження їх дуже здивували. Виявилося, що в одному з найважливіших місць проживання зелених черепах в Тихому океані - на острові Рейн - на одного самця припадає 116 самок. Диспропорція спостерігалася і раніше, але в 1970-80-х роках вона не перевищувала показника в шість самок на одного самця.

Спеціаліст Національного управління океанічних і атмосферних досліджень на Гаваях Камрін Аллен назвала це надзвичайною ситуацією.

"Є лише невелика кількість самців, а самок - сотні і сотні. Ми просто вражені", - сказала вона в інтерв'ю National Geographic.

Як визначити стать?

Думка про те, що самок черепах останнім часом народжується більше, не є новою. Але завдяки нинішньому докладному дослідженню стають зрозумілими масштаб і серйозність ситуації, а також ризик для популяції морських черепах.

Підпис до фото, Корали вмирають і втрачають колір внаслідок потепління

Зелені морські черепахи мешкають біля узбережжя Східної Австралії та переважно відкладають яйця у двох місцях - на островах уздовж південної частини Великого Бар'єрного рифу і на острові Рейн - невеликому кораловому рифі.

Вилупившись з яєць, дитинчата черепах приблизно чверть сторіччя проводять на мілководних ділянках Коралового моря. Після цього вони повертаються до місця народження для продовження роду.

Під час вивчення черепах вчені зіткнулися з технічними труднощами: зрозуміти, до якої вони належать статі, буває вкрай складно. Внаслідок цього вирішили використовувати методику, яка дозволяє відокремити самок від самців за рівнем гормонів у крові.

Дослідники також використовували дані про температуру на пляжах, де відкладають яйця черепахи. Зіставивши ці показники з приблизним віком черепах, вони дійшли висновку, що нерівне співвідношення між самцями та самками особливо яскраво проявляється у північній частині Великого Бар'єрного рифу, де спостерігається знебарвлення коралів через зростання температури води, і ситуація погіршується з кожним роком.

Вчені також провели аналогічне дослідження черепах, що вилупилися на південній ділянці коралових рифів, які розташовані неподалік від Брисбена. Температура там підвищилася не так сильно, а стан коралів практично не викликає побоювань.

Виявилося, що ситуація в цій частині океану набагато краща. На кожного самця морської черепахи там припадає дві самки.