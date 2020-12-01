Андрій Богдан, Моргенштерн та опариші: що українці дивились на YouTube у 2020 році

Підпис до фото, Пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок" стала найпопулярнішим відео серед українців

Цього року українці найбільше дивилися відео з українських та російських шоу, а також музичні пародії та інтерв'ю відомих людей.

Про це свідчить щорічний рейтинг відео, оприлюднений Google за підсумками 2020-го.

Лідером найпопулярніших відео на YouTube серед українців стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок".

Пародія називається "Валентинка". Вона україномовна та замішана на сільському колориті.

Друге і третє місце дісталися телевізійним шоу - "Холостячка" та "Від пацанки до панянки".

Два місця в десятці посіли інтерв'ю. Зокрема, бесіда ексголови Офісу президента Андрія Богдана та журналіста Дмитра Гордона, а також інтерв'ю російського журналіста Юрія Дудя і репера Моргенштерна.

Є і відверто несподівані відео. Зокрема, десятку закриває ролик "За скільки хвилин опариші з'їдять бургер?". Зауважимо, що це видовище не для слабкодухих.

У десятку найбільш популярних музичних відео року увійшли здебільшого російські та російськомовні виконавці.

Перше місце посідає кліп на пісню "Краш" російських виконавців Клави Коки та NILETTO.

Дві сходинки посідає репер Моргенштерн з піснями Cadillac та El Problema.

Англомовних композицій у рейтингу лише дві, й ті від російського гурту LITTLE BIG. Йдеться про пісні HYPNODANCER та Uno. Остання - це пісня, яку Росія висунула для участі в пісенному конкурсі Євробачення-2020, який скасували через коронавірус.

Композицій українських виконавців в рейтингу лише дві - "Девочка танцуй" від Artik&Asti, а також "ВЕЧЕРиНОЧКА", яку виконують MONATIK та Вера Брежнева.

Повний перелік виглядає так.

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році

Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)

Холостячка - Выпуск 1 от 23.10.2020

Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 - 17.02.2020

Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона

Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж!

Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

MORGENSHTERN - главный шоумен России-2020 / вДудь

CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)

Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.

ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?

Топ-10 музичних відео 2020 року в Україні

Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)

LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)

ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)

MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020

MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)

Dabro - Юность (Official video)

MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]

Баста & Zivert - неболей

MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА