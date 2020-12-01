Андрій Богдан, Моргенштерн та опариші: що українці дивились на YouTube у 2020 році
Цього року українці найбільше дивилися відео з українських та російських шоу, а також музичні пародії та інтерв'ю відомих людей.
Про це свідчить щорічний рейтинг відео, оприлюднений Google за підсумками 2020-го.
Лідером найпопулярніших відео на YouTube серед українців стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок".
Пародія називається "Валентинка". Вона україномовна та замішана на сільському колориті.
Друге і третє місце дісталися телевізійним шоу - "Холостячка" та "Від пацанки до панянки".
Два місця в десятці посіли інтерв'ю. Зокрема, бесіда ексголови Офісу президента Андрія Богдана та журналіста Дмитра Гордона, а також інтерв'ю російського журналіста Юрія Дудя і репера Моргенштерна.
Є і відверто несподівані відео. Зокрема, десятку закриває ролик "За скільки хвилин опариші з'їдять бургер?". Зауважимо, що це видовище не для слабкодухих.
У десятку найбільш популярних музичних відео року увійшли здебільшого російські та російськомовні виконавці.
Перше місце посідає кліп на пісню "Краш" російських виконавців Клави Коки та NILETTO.
Дві сходинки посідає репер Моргенштерн з піснями Cadillac та El Problema.
Англомовних композицій у рейтингу лише дві, й ті від російського гурту LITTLE BIG. Йдеться про пісні HYPNODANCER та Uno. Остання - це пісня, яку Росія висунула для участі в пісенному конкурсі Євробачення-2020, який скасували через коронавірус.
Композицій українських виконавців в рейтингу лише дві - "Девочка танцуй" від Artik&Asti, а також "ВЕЧЕРиНОЧКА", яку виконують MONATIK та Вера Брежнева.
Повний перелік виглядає так.
Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році
- Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)
- Холостячка - Выпуск 1 от 23.10.2020
- Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 - 17.02.2020
- Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
- Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж!
- Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- MORGENSHTERN - главный шоумен России-2020 / вДудь
- CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
- Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
- ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
Топ-10 музичних відео 2020 року в Україні
- Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)
- LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)
- ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)
- MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ
- Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020
- MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
- Dabro - Юность (Official video)
- MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
- Баста & Zivert - неболей
- MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА