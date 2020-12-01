У Баварії з вершини гори зник двометровий пеніс

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Дерев'яну скульптуру встановили на горі Грюнтен в Баварії

У Німеччині розслідують зникнення незвичайної фалічної скульптури, повідомляють місцеві ЗМІ.

Двометровий дерев'яний пеніс височів на горі Грюнтен, на північний захід від Мюнхена.

Але у минулі вихідні скульптуру, ймовірно, зрубали, повідомляє газета Allgaeuer Zeitung,

Тепер від пам'ятки залишився лише пень і тріски.

Невідомо, хто вирізав і встановив пеніс на горі висотою 1738 м, але він був місцевим артоб'єктом і приваблював у цей район безліч туристів.

Навіть картографічний сервіс Google Maps визнав його культурний статус і позначив як "пам'ятку культури".

Ніхто також не знає, як 200-кілограмову скульптуру підняли на гору.

Згідно з однією з теорій, про яку писали німецькі ЗМІ, вона стала небажаним подарунком на день народження. Група молодих чоловіків зробила такий сюрприз другу. А коли той від подарунка відмовився, вони привезли його на санях і встановили на горі Грюнтен, щоб скульптуру могли оцінити інші люди.

Дерев'яний пеніс незмінно прикрашав гору впродовж багатьох років, а потрапив у поле зору поліції після повідомлень про його зникнення в минулі вихідні.

У понеділок поліція баварського міста Кемптен заявила, що почала розслідування, але вони не знають, що робитимуть, якщо знайдуть злочинця, повідомляє німецьке інформаційне агентство Dpa.

"Ми не впевнені, чи це кримінальний злочин", - сказав Allgaeuer Zeitung представник поліції Хольгер Стабік.

За його словами, поліції також буде складно визначити постраждалого у справі, оскільки статуя не має власника.

Мер сусіднього Реттенберга Ніколаус Вайссінджер назвав зникнення скульптури "ганьбою".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поліція почала розслідування після повідомлення німецьких ЗМІ про зникнення скульптури

Останнім часом таємничі пам'ятки стали темою заголовків світових ЗМІ.

Минулого тижня у пустелі штату Юта виявили металевий стовп. І ніхто не розумів, звідки він взявся.

Всупереч порадам місцевої влади, об'єкт відвідали десятки інтернет-розслідувачів.

Однак відповідальність за встановлення стовпа у формі трикутної призми ніхто на себе не взяв.

Металевий моноліт, що загадково з'явився, так само загадково зник за кілька днів після того, як на хвилі ажіотажу туди приїхали перші туристи.

Департамент із земельних ресурсів штату Юта заявив, що об'єкт прибрала "невідома сторона". Від нього залишилася лише купа каміння і невеликий шматок металу.