Найпопулярніші пісні року за версією Spotify

Найпопулярніші пісні року за версією Spotify

Автор фото, Unsplash

Стрімінговий сервіс Spotify оприлюднив список найпопулярніших пісень та виконавців за підсумками 2020 року.

Як зазначають в компанії, через пандемію рік, що минає, позначився тим, що 320 мільйонів користувачів набагато активніше слухали музику з дому.

Також серед основних трендів 2020-го - відчутне збільшення популярності "ностальгічних" плейлистів та подкастів.

Найпопулярніший виконавець

  • Bad Bunny
  • Дрейк
  • Джей Бальвін
  • Juice WRLD
  • The Weeknd

Найпопулярніша виконавиця

  • Біллі Айліш
  • Тейлор Свіфт
  • Аріана Гранде
  • Дуа Ліпа
  • Холзі

Найпопулярніші пісні

Найбільшою популярністю серед користувачів сервісу цьогоріч користувалася пісня The Weeknd - "Blinding Lights". Її прослухали майже 1,6 мільярда разів.

На другій сходинці - хіт австралійської співачки Tones and I. Пісня "Dance Monkey" вийшла ще минулого року, але попуярністю користувалася і у 2020-му.

Третім за популярністю на Spotify став трек американського репера Роді Річа "The Box".

На четвертій сходинці - ремікс казахського діджея Imanbek на пісню "Roses" репера SAINt JHN.

Замикає п'ятірку лідерів пісня "Do not Start Now" британської співачки Дуа Ліпи.

Найпопулярніші теми подкастів

  • Суспільство та культура
  • Комедія
  • Життя та здоров'я
  • Мистецтво та розваги
  • Освіта

Окремих річних підсумків по Україні Spotify не підбивав, адже запрацював тут лише кілька місяців тому.

Сервіс пропонує користувачам легальний доступ до мільйонів музичних композицій за передплатою - стандартна підписка коштує $4,99 на місяць.

В Україні сервіс доступний із 15 липня.

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