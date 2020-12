Найпопулярніші пісні року за версією Spotify

Найпопулярніший виконавець

Найпопулярніша виконавиця

Найпопулярніші пісні

Найбільшою популярністю серед користувачів сервісу цьогоріч користувалася пісня The Weeknd - "Blinding Lights" . Її прослухали майже 1,6 мільярда разів.

На другій сходинці - хіт австралійської співачки Tones and I. Пісня " Dance Monkey " вийшла ще минулого року, але попуярністю користувалася і у 2020-му.

Третім за популярністю на Spotify став трек американського репера Роді Річа "The Box" .

Замикає п'ятірку лідерів пісня "Do not Start Now" британської співачки Дуа Ліпи.