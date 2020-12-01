Найпопулярніші пісні року за версією Spotify
Стрімінговий сервіс Spotify оприлюднив список найпопулярніших пісень та виконавців за підсумками 2020 року.
Як зазначають в компанії, через пандемію рік, що минає, позначився тим, що 320 мільйонів користувачів набагато активніше слухали музику з дому.
Також серед основних трендів 2020-го - відчутне збільшення популярності "ностальгічних" плейлистів та подкастів.
Найпопулярніший виконавець
- Bad Bunny
- Дрейк
- Джей Бальвін
- Juice WRLD
- The Weeknd
Найпопулярніша виконавиця
- Біллі Айліш
- Тейлор Свіфт
- Аріана Гранде
- Дуа Ліпа
- Холзі
Найпопулярніші пісні
Найбільшою популярністю серед користувачів сервісу цьогоріч користувалася пісня The Weeknd - "Blinding Lights". Її прослухали майже 1,6 мільярда разів.
На другій сходинці - хіт австралійської співачки Tones and I. Пісня "Dance Monkey" вийшла ще минулого року, але попуярністю користувалася і у 2020-му.
Третім за популярністю на Spotify став трек американського репера Роді Річа "The Box".
На четвертій сходинці - ремікс казахського діджея Imanbek на пісню "Roses" репера SAINt JHN.
Замикає п'ятірку лідерів пісня "Do not Start Now" британської співачки Дуа Ліпи.
Найпопулярніші теми подкастів
- Суспільство та культура
- Комедія
- Життя та здоров'я
- Мистецтво та розваги
- Освіта
Окремих річних підсумків по Україні Spotify не підбивав, адже запрацював тут лише кілька місяців тому.
Сервіс пропонує користувачам легальний доступ до мільйонів музичних композицій за передплатою - стандартна підписка коштує $4,99 на місяць.
В Україні сервіс доступний із 15 липня.