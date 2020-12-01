Найпопулярніші пісні року за версією Spotify

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Стрімінговий сервіс Spotify оприлюднив список найпопулярніших пісень та виконавців за підсумками 2020 року.

Як зазначають в компанії, через пандемію рік, що минає, позначився тим, що 320 мільйонів користувачів набагато активніше слухали музику з дому.

Також серед основних трендів 2020-го - відчутне збільшення популярності "ностальгічних" плейлистів та подкастів.

Найпопулярніший виконавець

Bad Bunny

Дрейк

Джей Бальвін

Juice WRLD

The Weeknd

Найпопулярніша виконавиця

Біллі Айліш

Тейлор Свіфт

Аріана Гранде

Дуа Ліпа

Холзі

Найпопулярніші пісні

Найбільшою популярністю серед користувачів сервісу цьогоріч користувалася пісня The Weeknd - "Blinding Lights". Її прослухали майже 1,6 мільярда разів.

На другій сходинці - хіт австралійської співачки Tones and I. Пісня "Dance Monkey" вийшла ще минулого року, але попуярністю користувалася і у 2020-му.

Третім за популярністю на Spotify став трек американського репера Роді Річа "The Box".

На четвертій сходинці - ремікс казахського діджея Imanbek на пісню "Roses" репера SAINt JHN.

Замикає п'ятірку лідерів пісня "Do not Start Now" британської співачки Дуа Ліпи.

Найпопулярніші теми подкастів

Суспільство та культура

Комедія

Життя та здоров'я

Мистецтво та розваги

Освіта

Окремих річних підсумків по Україні Spotify не підбивав, адже запрацював тут лише кілька місяців тому.

Сервіс пропонує користувачам легальний доступ до мільйонів музичних композицій за передплатою - стандартна підписка коштує $4,99 на місяць.

В Україні сервіс доступний із 15 липня.