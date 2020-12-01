Біткоїн встановив абсолютний рекорд. Чому криптовалюта знову зростає в ціні

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Вартість біткоїна перевищила свій історичний максимум і впритул наблизилася до позначки в 20 тисяч доларів. Деякі аналітики припускають, що криптовалюта дорожчатиме й надалі - аж до 22 тисяч доларів.

До 2020 року біткоїн дешевшав упродовж кількох років. Чому ж інвестори знову проявляють інтерес до криптовалюти?

Котирування біткоїна на торгах 1 грудня досягали 19,9 тисячі доларів, свідчать дані Coindesk. Вартість криптовалюти різко зросла в останні тижні. Ще на початку жовтня біткоїн коштував близько 11 тисяч доларів, а загалом з початку року криптовалюта подорожчала в 2,7 раза.

Попередній максимум ціни був встановлений ще у грудні 2017 року, коли вартість криптовалюти також наближалася до позначки в 20 тисяч доларів. Тоді котирування біткоїна також різко зросли буквально за кілька тижнів, після чого він різко впав у ціні.

До грудня 2018 року криптовалюта встигла подешевшати в шість разів - до 3,2 тисячі доларів. Але у березні 2020-го, на тлі пандемії, вартість біткоїна знову почала зростати.

Пандемія стала причиною економічного спаду в усьому світі. Щоб стримати поширення коронавірусу, держави запровадили карантин. Це призвело до падіння попиту на нафтопродукти та сировину - котирування нафти обвалилися.

Водночас обмежувальні заходи призвели до сповільнення ділової активності в різних галузях - передусім, у сфері туризму, готельному та ресторанному бізнесах.

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У США та ЄС влада вирішила стимулювати економіку за допомогою додаткових витрат. Чимало інвесторів побоюються, що ці заходи призведуть до послаблення традиційних валют. І саме на тлі цих подій зросли інвестиції в криптовалюти.

Ще в травні мільярдер, один із найвідоміших світових трейдерів Пол Тюдор Джонс, повідомив, що перевклав у біткоїн майже 2% свого інвестиційного портфеля. Він пояснив це рішення тим, що влада країн витрачає більше, ніж заробляє, і внаслідок політики стимулювання в економіку "закачуються" додаткові гроші.

Це призводить до знецінення традиційних валют, і тому інвестувати в них немає сенсу, пояснював свою точку зору Пол Тюдор Джонс.

При цьому він додав, що інвестиції в біткоїн достатньо ризиковані, оскільки це дуже молода валюта, якій всього 11 років. Біткоїн ще не витримав перевірку часом, як золото, тому він інвестував у нього лише незначну частину своїх коштів.

Водночас інвестор Тайлер Вінклвосс - один із відомих прихильників криптовалют - спрогнозував зростання вартості біткоїна до 500 тисяч доларів. У своїй статті він розкритикував політику стимулювання і зауважив, що вважає біткоїн хорошим активом для інвесторів, які хочуть застрахувати свої інвестицій від інфляції на тривалий термін.

Втім, скептики продовжують нагадувати: ринок криптовалют все ще низьколіквідний. Велика кількість біткоїнів сконцентрована в руках невеликої кількості інвесторів.

За даними консалтингової компанії Flipsyde Crypto, близько 2% анонімних акаунтів володіють 95% всіх біткоїнів. В таких умовах всього одна велика угода може призвести до сильних коливань котирувань криптовалюти.

Великі інвестори скуповують біткоїни

Багато інвесторів очікують, що використання криптовалют у традиційній фінансовій системі буде зростати, і це призводить до зростання котирувань, зазначає агентство Reuters.

Платіжні сервіси Square та PayPal, якими користуються близько 300 мільйонів людей, додали в свої додатки можливість робити покупки за допомогою криптовалют. Саме ці компанії останніми тижнями скуповують усі доступні біткоїни, додає Reuters з посиланням на дані фонду Pantera Capital.

Вартість біткоїна може зрости до 22 тисяч доларів, після чого розпочнеться спад - але навряд чи він буде такої ж сили, як у 2018 році, прогнозують аналітики компанії Miller Tabak + Co.

Нинішнє зростання котирувань відрізняється від ситуації 2017 року, пише у своєму блозі компанія Chainalysis. Тоді криптовалюти скуповували переважно дрібні інвестори з Азії. А у 2020 в біткоїн вкладаються вже великі інвестори і компанії, в основному зі США та Європи.

На криптовалютних біржах реєструються транзакції зі значними сумами, що може свідчити про участь в них великих інвесторів. Аналітики вважають, що такі тренди свідчать про визнання біткоїна серед традиційних інвесторів.

Для біткоїна це хороші новини: такі покупці купують активи радше для стратегічних цілей, а не для спекуляцій - і це буде підтримувати котирування на високому рівні, зазначає Chainalysis.