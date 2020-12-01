Бразильське місто паралізувала банда - грабували банки, стріляли на вулицях

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Добре озброєна банда злочинців близько опівночі за місцевим часом увірвалася в бразильське місто Крісіума й почала грабувати банки та стріляти на вулицях.

Приблизно через дві години мер міста Клесіо Сальваро написав у твіттері, що безлад триває і попросив громадян не виходити з дому, поки екстрено викликані підрозділи військової поліції не наведуть лад.

"Місто в облозі. Це масштабне пограбування, злочинці дуже добре підготувалися. Як мер Крісіуми, закликаю вас берегти себе, рідних та близьких. Будемо вірити в поліцію штату Санта-Катаріна", - заявив мер.

Пожежі, пограбування і заблоковані дороги

У місті було чути звуки пострілів та вибухів, повідомляє The New York Times.

Бразильський сайт Globo пише, що злочинці вривалися у відділення банків і розбивали банкомати. Аби завадити пересуванню поліції, вони також влаштовували пожежі та блокували вулиці - зокрема перекрили тунель на головній автомагістралі, що веде в місто.

Міське відділення поліції обстріляли.

Згідно з повідомленнями ЗМІ та очевидців, у злочинців були не лише автомати, а й гранатомети.

За однією з версій, головною мішенню нападників було місцеве відділення державного банку Banco do Brasil.

У соцмережах з'явилися відео зі злочинцями - на записах видно, як вони в'їжджають в місто колоною чорних автівок і стрілять в усі сторони.

Місцеві ЗМІ пишуть, що поранені принаймні двоє людей - банківський робітник та працівник поліції. Ще шістьох нападники взяли в заручники, але згодом відпустили.

"Гадки не маю, хто ці люди й звідки вони взялися, але вони професіонали, - каже мер міста. - Ми ніколи не мали справу з чимось подібним".

За останніми даними, ближче до шести ранку за місцевим часом банда організовано залишила Крісіуму на 30-40 автівках.

Мер каже, що місцева поліція не відкривала вогонь по злочинцях в межах міста заради безпеки громадян.

За неофіційними повідомленнями, правоохоронцям вдалося вже за містом затримати чотирьох нападників, відбити близько 10 автівок і повернути частину викрадених грошей.

Яку суму було викрадено загалом, правоохоронці не уточнюють.

Кримінальна Бразилія

У 130-тисячній Крісіумі такий напад стався вперше, але з іншими містами схожі історії вже траплялися.

Рівень злочинності в Бразилії - один із найвищих у світі.

Рейди банд на невеликі міста - зі стріляниною та блокуванням доріг - були типовим явищем у цій країні в 1920-х та 1930-х роках, і в останні п'ять років знову відновилися, розповів BBC бразильський експерт із безпеки Гуаракі Мінгарді.

Їхньою мішенню, як правило, є відділення банків та фірми, що займаються перевезенням цінних вантажів.

Навесні 2017 року злочинці навіть змогли напасти на місто не в рідній Бразилії, а в сусідньому Парагваї.

Рейди, як той, що стався в Крісіумі, зазвичай приписують відомому кримінальному угрупованню під назвою "Перша столична команда".

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За словами Гуаракі Мінгарді, організація зазвичай планує операції та керує ними, а як ударну силу використовує неорганізованих злочинців - дає їм зброю і ділиться грошима в разі успішного пограбування.

Нерідко нападникам вдається втекти від поліції, оскільки вони діють дуже організовано та швидко.

Два найвідоміші сучасні напади на банки сталися в Бразилії у 2005 та 2017 роках, але тоді злочинці здійснили пограбування за допомогою підкопів.

У першому випадку вони орендували будинок неподалік банку в місті Форталеза, для прикриття відкрили там магазин квітів, а тим часом три місяці рили 80-метровий тунель - і зрештою поцупили 50,8 мільйона доларів.

Другий відомий випадок стався у Сан-Паулу. Поліція вчасно виявила тунель до відділення Banco do Brasil, обладнаний електричним освітленням і вентиляцією. Правоохоронцям тоді вдалося затримати 16 злочинців.