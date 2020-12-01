Депутати на Закарпатті заспівали гімн Угорщини. СБУ почала перевірку

Автор фото, Unian

Служба безпеки України розпочала перевірку інциденту з виконанням депутатами на Закарпатті гімну Угорщини.

"21 листопада 2020 року під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об'єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини", - йдеться в повідомленні СБУ.

Там кажуть, що дії депутатів можуть містити ознаки протиправної діяльності.

Однією з перших про інцидент повідомила фейсбук-спільнота "Закарпаття ТОП", яка кілька днів тому виклала відео виконання гімну.

"У Сюртівській ОТГ голова з депутатами після присяги співали угорський гімн. Про "подвиги" цього одіозного ексголови Сюртівської сільської ради вже писали у ЗМІ. На жаль, правоохоронні органи скромно мовчать", - йшлося в дописі.

Голова ОТГ, про якого йдеться, - самовисуванець Арпад Пушкар.

Раніше він вже відзначався суперечливими заявами - приміром, в одному з інтерв'ю говорив про "вороже ставлення українців до закарпатських угорців".

"Створення Сюртівської ОТГ - справжнє диво. Адже ми бачимо, як вороже українці ставляться до закарпатських угорців. Навіть ті, хто, на нашу думку, симпатизував нам, відвернулися від нас. Насправді у нас одна мета - зберегти ту невелику кількість угорців, які залишилися в області", - заявляв Пушкар.

Він вже прокоментував і скандал із виконанням угорського гімну. В коментарі телеканалу "Україна 24" Пушкар сказав, що нічого поганого в цьому не бачить.

"Одразу після того, як прийняли присягу, всі ми, зокрема і я, заспівали спершу український гімн. А після цього вже заспівали угорський. В нас на території більшість угорців проживає. Ніколи з цим не було ніяких проблем, а тепер незрозуміло чого такі питання підіймають".