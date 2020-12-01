Угорського політика і противника ЛГБТ затримали на "секс-вечірці"

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Депутата Європарламенту від угорської партії Фідес спіймали на незаконній "секс-вечірці" в Брюсселі.

Про інцидент спершу повідомили бельгійські ЗМІ, які розповіли, що правоохоронці змушені були припинити вечірку в центрі Брюсселя через порушення правил локдауну.

Захід нібито мав "сексуальний" характер, а серед гостей було щонайменше троє політиків. Загалом на вечірці були присутні близько 20 гостей - переважно чоловіки.

У публікаціях йшлося, що один із них намагався втекти від правоохоронців - за однією з версій, по карнизу будинку, за іншою - по водостічній трубі. Але його зрештою затримали, а в рюкзаку знайшли наркотики.

Чоловік представився як "Й. С. 1961 року народження" і сказав, що є євродепутатом.

ЗМІ почали писати, що депутат, про якого йдеться, це угорець Йожеф Саєр, і згодом він сам це підтвердив.

У своїй заяві 59-річний Саєр, який є членом провладної партії Угорщини, не заперечив інформацію, поширену бельгійською пресою, і вибачився за свою поведінку.

"В бельгійській пресі з'явилася газетна стаття про домашню вечірку в Брюсселі, на якій я був присутній. Я перепрошую перед своєю сім'єю, перед колегами, перед виборцями. Це суто моя особиста помилка, за яку відповідаю лише я. Прошу всіх не поширювати це на мою країну чи політичну партію".

Саєр додав, що наркотики, які при ньому знайшли - належали не йому, і він повідомив про це бельгійську поліцію.

Окрім того, Саєр також подав у відставку.

"Я зробив політичні та особисті висновки", - заявив він, коментуючи скандальну історію.

Саєр є одним зі співзасновників провладної політичної партії "Фідес", яку очолює нинішній угорський прем'єр Віктор Орбан.

"Фідес" сповідує консервативну ідеологію, партію зокрема звинувачували в утисках прав ЛГБТ. Враховучи це, чимало ЗМІ звертають увагу на той факт, що саме її представника спіймали на секс-вечірці за участю майже двох десятків чоловіків.