Трамп не здається, йому кажуть "Досить"

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Представник американського штату Джорджія, який відповідає за вибори, заявив, що Дональд Трамп нестиме відповідальність за будь-яке насильство, спричинене його необґрунтованими заявами про фальсифікацію виборів.

У своїй емоційній заяві Габріель Стерлінг, який є республіканцем, сказав: "Все зайшло занадто далеко! Все це! Це має зупинитися!"

У штаті проводять вже другий перерахунок голосів на вимогу кампанії Трампа.

Конкурента Трампа демократа Джо Байдена там оголосили переможцем.

Прессекретар кампанії Трампа Тім Мурто зазначив, що вони намагаються лише переконатися у тому, що "всі законні голоси підраховані, а всі незаконні — ні".

Нещодавно генпрокурор США Вільям Барр заявив, що його міністерство юстиції не знайшло доказів, які підтверджують слова пана Трампа про фальсифікацію на виборах.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, У США перераховують голоси на прохання Трампа

Хоча Барра вважають політичним союзником Трампа (президент запропонував призначити його на посаду), його слова суперечать твердженням Трампа про те, що результати виборів були сфальсифіковані.

За попередніми підрахунками бюлетенів, новим президентом США обрано кандидата від демократів Джо Байден, який отримав 306 голосів виборників (при необхідних для перемоги 270). У Трампа - 232 голоси.

"Поки ми не бачили фальсифікацій в тому масштабі, який привів би до іншого результату виборів", - сказав Барр в інтерв'ю агенції АP. Він пояснив, що співробітники правоохоронних органів перевірили заяви Трампа про те, що електронні машини для голосування нібито спотворили волю виборців.

Трамп все ще відмовляється визнати поразку і продовжує говорити, що насправді переміг він і результат Байдена - це результат шахрайства.

Але американські суди один за іншим відкидають позови від штабу республіканців, а штати продовжують офіційно визнавати результати виборів.

Після інавгурації Байдена, яка відбудеться 20 січня, Трамп стане приватною особою, і після цього безліч судових позовів можуть бути подано вже проти нього самого.