Відпустки скасовувати не треба - Зеленський про локдаун
Президент Володимир Зеленеський заявив, що українцям не потрібно скасовувати запланові на січень відпустки через ймовірний локдаун.
Про це він повідомив у відеозверненні у Facebook.
"Чи буде локдаун у січні? Давайте чесно - зовсім уникнути локдауну буде дуже складно. Його ймовірність у січні існує, вона не мала. Але я доручив уряду наступного тижня повідомити вам завчасно, детально й чітко, коли буде локдаун, який його чіткий формат, вичерпний перелік усіх карантинних заходів. І ні для кого це не буде сюрпризом, обіцяю", - сказав Зеленський.
За його словами, ймовірний локдаун у січні не означає, що українці мають скасовувати запланові на січень відпустки, адже для громадян України державний кордон буде відкритий для виїзду і в'їзду.
У цьому ж зверненні президент сказав, що рекомендував прем'єру Денису Шмигалю не вводити локдаун у грудні.
В Україні можуть ввести жорсткий карантин вже у новому році - у перші три тижні січня. Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив на ранковому брифінгу 4 грудня:
"Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми будемо пропонувати уряду, скажімо так, плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину, щоб досягти максимального ефекту, повинна бути протягом трьох тижнів".
Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання депутатів в парламенті, не виключив, що уряд дослухається до рекомендацій МОЗ, і не запроваджуватиме жорсткий карантин у грудні.
За його словами, остаточне рішення можуть ухвалити на наступному засіданні уряду в середу. Водночас він наголосив, що навіть за жорсткого карантину громадський транспорт не зупинятимуть.
Правила локдану будуть іншими, ніж навесні
Якими саме будуть карантинні обмеження нового локдану - поки так само невідомо, але окремі заяви представників влади говорять про те, що вони відрізнятимуться від весняного.
Приміром, міністр інфраструктури Владислав Криклій днями запевнив, що навіть у разі запровадження жорсткого карантину, роботу транспорту влада не припинятиме.
"Що стосується роботи громадського, залізничного та авіаційного транспорту, його робота не буде припинятись в разі локдауну. Це важливо розуміти, що на залізничному та авіаційному транспорті дотримуються всі вимоги краще, ніж у більшості закладів", - сказав пан Криклій.
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія тим часом заявив, що новий локдаун буде "інтелектуальним". Це, за словами Арахамії, передбачає, "що після локдауну вихід буде нерівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах".
Питанням залишається й те, як довго триватиме локдаун.
Народ проти жорсткого карантину, але за новорічний локдаун
Тим часом більшість українців - 58% - згодні з тим, що жорсткий локдаун допоможе зменшити поширення коронавірусу.
Але, як свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", тільки 42% підтримує його запровадження. 55% - проти.
При цьому, коли респондентів запитали про запровадження карантину саме на новорічні свята, то більшість - 58% - відповіли, що все ж за такий крок. Проти висловилися 40%.
З моменту попереднього опитування, яке проводилося два тижні тому, кількість прихильників локдауну зросла на 6%, а супротивників - скоротилася на ті самі 6%.
Карантину вихідного дня більше не буде, а що буде? Все, що відомо про плани влади
Упродовж трьох останніх тижнів в Україні діяв карантин вихідного дня, а найближчим часом уряд може запровадити локдаун.