Відпустки скасовувати не треба - Зеленський про локдаун

Автор фото, unian

Президент Володимир Зеленеський заявив, що українцям не потрібно скасовувати запланові на січень відпустки через ймовірний локдаун.

Про це він повідомив у відеозверненні у Facebook.

"Чи буде локдаун у січні? Давайте чесно - зовсім уникнути локдауну буде дуже складно. Його ймовірність у січні існує, вона не мала. Але я доручив уряду наступного тижня повідомити вам завчасно, детально й чітко, коли буде локдаун, який його чіткий формат, вичерпний перелік усіх карантинних заходів. І ні для кого це не буде сюрпризом, обіцяю", - сказав Зеленський.

За його словами, ймовірний локдаун у січні не означає, що українці мають скасовувати запланові на січень відпустки, адже для громадян України державний кордон буде відкритий для виїзду і в'їзду.

У цьому ж зверненні президент сказав, що рекомендував прем'єру Денису Шмигалю не вводити локдаун у грудні.

В Україні можуть ввести жорсткий карантин вже у новому році - у перші три тижні січня. Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив на ранковому брифінгу 4 грудня:

"Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми будемо пропонувати уряду, скажімо так, плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину, щоб досягти максимального ефекту, повинна бути протягом трьох тижнів".

Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання депутатів в парламенті, не виключив, що уряд дослухається до рекомендацій МОЗ, і не запроваджуватиме жорсткий карантин у грудні.

За його словами, остаточне рішення можуть ухвалити на наступному засіданні уряду в середу. Водночас він наголосив, що навіть за жорсткого карантину громадський транспорт не зупинятимуть.

Правила локдану будуть іншими, ніж навесні

Якими саме будуть карантинні обмеження нового локдану - поки так само невідомо, але окремі заяви представників влади говорять про те, що вони відрізнятимуться від весняного.

Приміром, міністр інфраструктури Владислав Криклій днями запевнив, що навіть у разі запровадження жорсткого карантину, роботу транспорту влада не припинятиме.

"Що стосується роботи громадського, залізничного та авіаційного транспорту, його робота не буде припинятись в разі локдауну. Це важливо розуміти, що на залізничному та авіаційному транспорті дотримуються всі вимоги краще, ніж у більшості закладів", - сказав пан Криклій.

Автор фото, Unian

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія тим часом заявив, що новий локдаун буде "інтелектуальним". Це, за словами Арахамії, передбачає, "що після локдауну вихід буде нерівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах".

Питанням залишається й те, як довго триватиме локдаун.

Народ проти жорсткого карантину, але за новорічний локдаун

Тим часом більшість українців - 58% - згодні з тим, що жорсткий локдаун допоможе зменшити поширення коронавірусу.

Але, як свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", тільки 42% підтримує його запровадження. 55% - проти.

При цьому, коли респондентів запитали про запровадження карантину саме на новорічні свята, то більшість - 58% - відповіли, що все ж за такий крок. Проти висловилися 40%.

З моменту попереднього опитування, яке проводилося два тижні тому, кількість прихильників локдауну зросла на 6%, а супротивників - скоротилася на ті самі 6%.