Еллен Пейдж: зірка "Джуно" та "Людей X" оголосила себе трансгендером

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Еллен Пейдж оголосила, що є трансгендером і попросила називати її Елліот, а також використовувати у розмові про неї чоловічі займенники.

Актор, який народився в Канаді й до вівторка називався акторкою Еллен Пейдж, оголосив про зміну сексуальної ідентифікації в соцмережах.

"Я хочу розповісти вам, що я транс, мої займенники - "він/вони", і мене звуть Елліот, - написав актор. - Мені подобається бути транс і квір-людиною".

Пейдж обіцяє боротися за права трансгендерів, частка самогубств серед яких наразі складає до 40%.

"Попри те, що я наразі глибоко щасливий, і розумію, якими привілеями володію, я боюся. Я боюся вторгнення в моє життя "жартів", ненависті та насильства", - написав 33-річний актор.

Елліот Пейдж зараз знімається в серіалі Netflix "Академія Амбрелла".

У 2007 році на той момент Еллен Пейдж номінували на кілька престижних кінонагород за роль вагітної дівчини-підлітка у фільмі "Джуно". Акторка також виконувала роль Кітті Прайд у "Людях X".

У 2014 році Пейдж оголосила про свою гомосексуальність. Наразі перебуває у шлюбі з хореографом Еммою Портер і присвячує багато часу боротьбі за права ЛГБТ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Елліот Пейдж перебуває у шлюбі з хореографом Еммою Портер

"Ми пишаємося нашим супергероєм"

Заяву Пейджа прихильно зустріли борці за права ЛГБТ.

"Елліот Пейдж подарував нам чудових персонажів на екрані і відкрито захищав права ЛГБТК", - прокоментував заяву очільник відділення захисту прав трансгендерів у неурядовій організації GLAAD Нік Адамс.

"Це буде прикладом для величезної кількості транс- та небінарних людей. Все трансгендерні люди заслуговують бути самими собою, нас мають сприймати такими, якими ми є. Сьогодні ми віддаємо належне чудовому Елліоту Пейджу", - додав він.

"Ми пишаємося нашим супергероєм", - написала в офіційному Twitter компанія Netflix.