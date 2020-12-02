40% українців не хочуть щеплення проти коронавірусу навіть безкоштовно. Опитування

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Наразі 40% українців не хочуть вакцинуватися, навіть якщо вакцина проти коронавірусу буде безкоштовною. Якщо ж вона буде платною, лише 35% українців мають намір зробити щеплення, а 57% не будуть це робити, твердить свіжа соціологія від групи "Рейтинг".

Також 55% українців не підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну), 42% - виступають за цей захід. Водночас 58% українців вважають необхідним локдаун на новорічні свята, а 40% виступають проти.

Такими є дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 28-30 листопада серед 2500 респондентів в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму та окупованих районів Донбасу. Похибка опитування від 0,95 до 2%.

З моменту попереднього опитування від 15-17 листопада кількість прихильників локдауну зросла на 6%, а супротивників - скоротилася на ті самі 6%.

1 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні точно запровадять жорсткий карантин.

"Те, що локдаун буде в нашій країні вводитись, - так, єдине питання часу - коли він буде вводитися. Чи це в грудні, чи це буде 2 січня - зараз триває дискусія з цього приводу", - заявив Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Те, що локдаун буде, - це 100%", - додав секретар РНБО.

Як оцінюють дії президента і МОЗ

Наразі 45% опитаних вважають заходи влади з боротьби із пандемією оптимальними. 30% - занадто м'якими, 11% - жорсткими.

Безпосередньо діями президента Зеленського у боротьбі з пандемією задоволені 34% населення, незадоволені 62%.

З оцінкою діяльності МОЗ на чолі з Максимом Степановим все гірше - лише 28% задоволені, 68% - ні.