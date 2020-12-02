Двох бізнесменів вбили, щоб вкрасти п’ять пляшок вина

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Поліція Мехіко затримала трьох підозрюваних у вбивстві французького ресторатора та його мексиканського бізнес-партнера.

За словами правоохоронців, обох чоловіків вбили, щоб вкрасти в них п'ять пляшок дорогого вина.

Їхня вартість, за оцінками, складає близько 50 тисяч доларів.

45-річний Батіст Лорман був власником кількох ресторанів у престижному районі Поланко.

Паралельно він також торгував дорогими винами та іншими алкогольними напоями.

Як кажуть в поліції, Лормана та його партнера вбили в момент, коли вони прямували на південь від Мехіко, аби продати кілька пляшок своєї продукції.

Друзі та близькі Лормана спершу припускали, що його викрали для подальшого отримання викупу.

Проте зрештою правоохоронці знайшли його тіло.

Генеральна прокурорка Мексики Ернестіна Гордой каже, що під час затримання підозрюваних у вбивстві в них знайшли велику кількість пляшок елітного алкоголю і зброю.