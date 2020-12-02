НАБУ звинуватило Венедіктову у зриві затримання посадовця. ЗМІ пишуть про Татарова

Автор фото, МВС

НАБУ звинуватило генерального прокурора Ірину Венедіктову в перешкоджанні слідчим у справі про заволодіння 81 млн грн Нацгвардії України.

Там кажуть, що Венедіктова "таємно, за відсутності будь-яких правових підстав" змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні.

Через це слідчі не можуть вручити підозру одному з імовірних учасників злочину - експосадовцю державної компанії "УкрБуд".

Українські ЗМІ напередодні повідомили, що фігурантом цієї справи є заступник голови Офісу президента Олег Татаров. На Банковій цю інформацію не коментують.

"Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах писала, що пан Татаров працював юристом в "УкрБуді".

Таку ж інформацію поширив і Центр протидії корупції.

А посадовці цієї компанії фігурують у гучній справі про незаконне заволодіння майном Нацгвардії на понад 81 мільйон гривень.

Один із її інших фігурантів - екснардеп Максим Микитась. За даними слідства, Микитась, використовуючи підконтрольні йому фірми, у змові з колишнім керівником Нацгвардії та іншими особами, організував корупційну схему із заволодіння нерухомістю Нацгвардії.

Самому Микитасю про підозру повідомили ще минулого року. За цією ж справою раніше арештували майно колишнього командувача Нацгвардії Юрія Аллерова.

Хто такий Олег Татаров

Олег Татаров, заступник очільника Офісу президента Андрія Єрмака, вже встиг потрапити в епіцентр кількох скандалів.

Його висловлювання кілька днів тому створили потенційну загрозу на шляху отримання Україною чергового траншу кредиту від МВФ.

Зокрема, він висловився за звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

"НАБУ - це не українська історія, яка на жаль, є за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем в антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник", - заявив Татаров газеті "Закон і бізнес".

На переконання Татарова, Ситник не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави й повинен піти.

Проте незалежність НАБУ та його керівництва від впливів влади є ключовою умовою МВФ для отримання чергового кредиту. Тож Офіс президента одразу ж змушений був виправдовуватись за слова Татарова.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Попри скандальність, Володимир Зеленський захищав Татарова

"Заява заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо діяльності НАБУ є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції президента", - повідомила пізно в неділю, 29 листопада, пресслужба ОП.

Втім, до скандалу свого часу призвело й саме призначення Татарова заступником Єрмака.

Він був ключовим посадовцем в органах міліції часів Євромайдану і для багатьох став обличчям переслідування активістів. Тому це призначення викликало шквал емоцій.

Своє обурення рішенням Зеленського призначити Татарова заступником голови свого офісу і куратором правоохоронного напрямку виказали навіть експерти, яких вважають досить лояльними до президента.

Окрім переслідування євромайданівців, Татарову закидають ще і те, що в останні роки він був адвокатом таких одіозних фігур, як депутата Вадима Новинського та ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.

Адвокати родичів "небесної сотні" стверджують, що саме з Татаровим пов'язані можливі фальсифікації міліцією справ щодо майданівців, яких правоохоронці виловлювали та били у центрі Києва, а потім їм інкримінували хуліганські дії та масові заворушення.

Проте Володимир Зеленський неодноразово виступав на захист Татарова.

"Ви знаєте, в правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Вони залишались працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали. Це просто слова зараз звучать, вибачте мені, будь ласка, за таке формулювання", - парирував президент.

"Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи - я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України - ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані".