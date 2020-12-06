Чи захищає вітамін D від коронавірусу?
Під час пандемії постійно виникають запитання про те, чи може вітамін D допомогти в боротьбі з коронавірусом.
Науково-консультативна комісія з питань харчування Британії та Національний інститут охорони здоров'я (NICE) розглянули усі за і проти такого рішення.
Під час пандемії більше людей перебуває в приміщенні, деякі з них, ймовірно, не отримували достатньої кількості вітаміну D.
Наша шкіра синтезує вітамін D під впливом сонячних променів. Немає сонця - не виробляється вітамін або виробляється у малій кількості.
Медики радять людям приймати 10 мікрограмів вітаміну D на день, якщо вони проводять багато часу в приміщенні.
До пандемії медики також радили приймати вітамін D з жовтня по березень.
А якщо ви рідко гуляєте надворі, живете в будинку для літніх людей або носите на вулиці одяг, який закриває більшу частину вашої шкіри, тоді вітамін варто приймати впродовж року.
Люди з темною шкірою можуть також не отримувати достатньої кількості вітаміну D, навіть якщо вони проводять час на свіжому повітрі.
Навіщо нам вітамін D?
Вітамін D важливий для здорових кісток, зубів і м'язів. Його відсутність може призвести до деформації кісток у дітей, яка називається рахітом, та подібного стану кісткової слабкості, який називається остеомаляцією у дорослих.
Є також припущення, що вітамін D підвищує імунну систему та допомагає боротися з інфекціями.
Деякі дослідження показують, що достатній рівень вітаміну D допомагає, наприклад, коли ми застудимось. Але дані досліджень суперечливі.
Науково-консультативний комітет з питань харчування (SACN) заявляє, що дослідження використання вітаміну D для лікування або профілактики інфекцій дихальних шляхів продемонстрували недостатньо доказів, щоб його рекомендувати.
Чи може він зупинити коронавірус?
Дослідження NICE свідчать, що доказів вживання вітаміну D для профілактики чи лікування коронавірусу немає.
Але експерти вважають, що вітамін D під час пандемії може мати певні переваги для здоров'я, щоб люди отримували якомога більше поживних речовин.
Деякі дослідники припускають, що дефіцит вітаміну D може вплинути на важчий перебіг коронавірусної хвороби. Але інші основні фактори ризику, такі як хвороби серця, також часто зустрічаються у цих пацієнтів, а це ускладнює висновки.
Джон Роудс, професор медицини Ліверпульського університету, каже, що вітамін D має протизапальну дію, і деякі дослідження показують, що він може зменшити імунну відповідь організму на віруси.
Це може бути релевантним для дуже хворих на коронавірус, де важке ураження легень може бути наслідком запального стану у відповідь на вірус. Хоча це припущення вимагає набагато більше досліджень.
Чи можна приймати багато вітаміну D?
Ні. Попри те, що добавки з вітаміном D дуже безпечні, щоденний прийом більшої за рекомендовану дозу може бути небезпечним в довгостроковій перспективі.
Якщо ви вирішили приймати добавки з вітаміном D, то запам'ятайте:
- діти від 1 до 10 років не повинні вживати понад 50 мікрограмів на день;
- немовлята (до 12 місяців) не повинні приймати понад 25 мікрограмів на день;
- дорослі не повинні вживати більш як 100 мікрограмів на день, а рекомендована кількість - 10 мікрограмів на день.
Більші дози іноді може рекомендувати лікар пацієнтам із доведеним дефіцитом вітаміну D.
Деякі люди з певними захворюваннями, такими як проблеми з нирками, не можуть приймати вітамін D.
Де я можу його придбати?
Добавки з вітаміном D можна придбати в аптеках. Це може бути чистий вітамін D або полівітаміни з його вмістом.
Інгредієнтом, зазначеним на етикетці більшості добавок з вітаміном D, є D3, те, що виробляє наша шкіра. Вітамін D2 виробляють рослини.
Для немовлят пропонують вітамін D у краплях.
Як щодо дієти?
Збалансована дієта може допомогти забезпечити нормальне функціонування імунної системи, але жодна поживна речовина, їжа або добавка не буде "підсилювати" поза межами норми.
Важко отримати достатньо вітаміну D лише з їжею.
Збалансоване харчування важливо для здоров'я і доцільно і поза часом пандемії.
У ньому можуть бути продукти, багаті вітаміном D, такі як жирна риба та яйця. Деякі пластівці для сніданку, масло та йогурти збагачені вітаміном D.
Чи можна засмагати?
Хоча ви не можете передозувати вітамін D під впливом сонячного світла, сильне сонце обпікає шкіру, тому потрібно збалансувати синтез вітаміну D на шкірі та безпеку на сонці.
Вкрийте або захистіть шкіру сонцезахисним кремом, щоби уникнути опіків.
А немовлятам і вагітним жінкам можна?
Порада така:
- немовлятам на грудному вигодовуванні від народження до року слід давати щоденну добавку 8,5-10 мікрограмів вітаміну D
- немовлятам, яких годують сумішшю, не слід вводити прикорм, поки вони не отримують менше 500 мл (приблизно півлітра) дитячої суміші на день, оскільки в суміші є вітамін D
- дітям від 1 до 4 років слід давати щоденно 10 мікрограмів вітаміну D
Доза для дорослих (10 мікрограмів на день) стосується вагітних та жінок, які годують груддю.
Вищу дозу можуть рекомендувати вагітним жінкам із темною шкірою або вагітним з високим ризиком.