Чи захищає вітамін D від коронавірусу?‎

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Під час пандемії постійно виникають запитання про те, чи може вітамін D допомогти в боротьбі з ‎коронавірусом.‎

Науково-консультативна комісія з питань харчування Британії та Національний інститут охорони ‎здоров'я (NICE) розглянули усі за і проти такого рішення.‎

Під час пандемії більше людей перебуває в приміщенні, деякі з них, ймовірно, не отримували достатньої кількості ‎вітаміну D.‎

Наша шкіра синтезує вітамін D під впливом сонячних променів. Немає сонця - не виробляється ‎вітамін або виробляється у малій кількості.‎

Медики радять людям приймати 10 мікрограмів вітаміну D на день, якщо вони проводять багато часу ‎в приміщенні.‎

До пандемії медики також радили приймати вітамін D з жовтня по березень. ‎

А якщо ви рідко гуляєте надворі, живете в будинку для літніх людей або носите на вулиці одяг, який ‎закриває більшу частину вашої шкіри, тоді вітамін варто приймати впродовж року.‎

Люди з темною шкірою можуть також не отримувати достатньої кількості вітаміну D, навіть якщо ‎вони проводять час на свіжому повітрі.‎

Навіщо нам вітамін D?‎

Вітамін D важливий для здорових кісток, зубів і м'язів. Його відсутність може призвести до ‎деформації кісток у дітей, яка називається рахітом, та подібного стану кісткової слабкості, який ‎називається остеомаляцією у дорослих.‎

Є також припущення, що вітамін D підвищує імунну систему та допомагає боротися з інфекціями.

Деякі дослідження показують, що достатній рівень вітаміну D допомагає, наприклад, коли ми ‎застудимось. Але дані досліджень суперечливі.

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Науково-консультативний комітет з питань харчування (SACN) заявляє, що дослідження ‎використання вітаміну D для лікування або профілактики інфекцій дихальних шляхів ‎продемонстрували недостатньо доказів, щоб його рекомендувати.‎

Чи може він зупинити коронавірус?‎

Дослідження NICE свідчать, що доказів вживання вітаміну D для профілактики чи лікування ‎коронавірусу немає.‎

Але експерти вважають, що вітамін D під час пандемії може мати певні переваги для здоров'я, щоб ‎люди отримували якомога більше поживних речовин.

Деякі дослідники припускають, що дефіцит вітаміну D може вплинути на важчий перебіг ‎коронавірусної хвороби. Але інші основні фактори ризику, такі як хвороби серця, також часто ‎зустрічаються у цих пацієнтів, а це ускладнює висновки.‎

Джон Роудс, професор медицини Ліверпульського університету, каже, що вітамін D має ‎протизапальну дію, і деякі дослідження показують, що він може зменшити імунну відповідь ‎організму на віруси.‎

Це може бути релевантним для дуже хворих на коронавірус, де важке ураження легень може бути ‎наслідком запального стану у відповідь на вірус. Хоча це припущення вимагає набагато більше ‎досліджень.‎

Чи можна приймати багато вітаміну D?‎

Ні. Попри те, що добавки з вітаміном D дуже безпечні, щоденний прийом більшої за рекомендовану ‎дозу може бути небезпечним в довгостроковій перспективі.‎

Якщо ви вирішили приймати добавки з вітаміном D, то запам'ятайте:‎

‎ діти від 1 до 10 років не повинні вживати понад 50 мікрограмів на день;

‎ немовлята (до 12 місяців) не повинні приймати понад 25 мікрограмів на день;

‎ дорослі не повинні вживати більш як 100 мікрограмів на день, а рекомендована кількість - 10 ‎мікрограмів на день.

Більші дози іноді може рекомендувати лікар пацієнтам із доведеним дефіцитом вітаміну D.‎

Деякі люди з певними захворюваннями, такими як проблеми з нирками, не можуть приймати ‎вітамін D.‎

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деякі пластівці вже збагачені вітаміном D

Де я можу його придбати?‎

Добавки з вітаміном D можна придбати в аптеках. Це може бути чистий вітамін D або ‎полівітаміни з його вмістом.‎

Інгредієнтом, зазначеним на етикетці більшості добавок з вітаміном D, є D3, те, що виробляє наша ‎шкіра. Вітамін D2 виробляють рослини.‎

Для немовлят пропонують вітамін D у краплях.‎

Як щодо дієти?‎

Збалансована дієта може допомогти забезпечити нормальне функціонування імунної системи, але ‎жодна поживна речовина, їжа або добавка не буде "підсилювати" поза межами норми.‎

Важко отримати достатньо вітаміну D лише з їжею.‎

Збалансоване харчування важливо для здоров'я і доцільно і поза часом пандемії.‎

У ньому можуть бути продукти, багаті вітаміном D, такі як жирна риба та яйця. Деякі пластівці для ‎сніданку, масло та йогурти збагачені вітаміном D.

Чи можна засмагати?‎

Хоча ви не можете передозувати вітамін D під впливом сонячного світла, сильне сонце обпікає ‎шкіру, тому потрібно збалансувати синтез вітаміну D на шкірі та безпеку на сонці.‎

Вкрийте або захистіть шкіру сонцезахисним кремом, щоби уникнути опіків.‎

А немовлятам і вагітним жінкам можна?‎

Порада така:‎

‎ немовлятам на грудному вигодовуванні від народження до року слід давати щоденну добавку 8,5-‎‎10 мікрограмів вітаміну D‎

‎ немовлятам, яких годують сумішшю, не слід вводити прикорм, поки вони не отримують менше ‎‎500 мл (приблизно півлітра) дитячої суміші на день, оскільки в суміші є вітамін D

‎ дітям від 1 до 4 років слід давати щоденно 10 мікрограмів вітаміну D

Доза для дорослих (10 мікрограмів на день) стосується вагітних та жінок, які годують груддю.

Вищу ‎дозу можуть рекомендувати вагітним жінкам із темною шкірою або вагітним з високим ризиком.