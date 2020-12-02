Як Covid-19 змінює наші легені

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Covid-19 може спричиняти легеневі аномалії, які все ще можна виявити через три місяці після інфікування пацієнта, припускають науковці.

У дослідженні 10 пацієнтів Оксфордського університету застосували новий метод сканування, щоби виявити пошкодження легенів, яке не побачили під час традиційного обстеження.

Новий метод передбачає використання газу під назвою ксенон під час МРТ для створення зображень пошкодження легенів.

Ксеноновий метод показує, як пацієнти вдихають газ під час магнітно-резонансної томографії (МРТ).

Професор Фергюс Глісон, який очолює дослідження, випробував свій метод сканування на 10 пацієнтах віком від 19 до 69 років.

Восьмеро з них мали задишку і підвищену втомлюваність три місяці після ковіду, хоча жоден з них не потрапляв до реанімації та не потребував вентиляції легень. Водночас звичайні методи сканування не виявили проблем у легенях.

Новий метод сканування показав ознаки ураження легень, виділивши ділянки, де повітря легко не надходить в кров, у восьми осіб, які повідомили про задишку.

Результати спонукали професора Глісона запланувати дослідження до 100 осіб, щоби перевірити, чи те саме стосується людей, які не потрапили до лікарні та не мали серйозних симптомів.

Дослідник планує співпрацювати з сімейними лікарями, щоби перевіряти людей різного віку, у яких підтвердили Covid-19.

"Зміна правил гри"

Дослідження має на меті виявити, чи виникає пошкодження легенів, і якщо так, чи є воно постійним або чи з часом зникає.

"Я очікував певного ураження легенів, але не настільки, як ми побачили", - розповів професор Глісон.

Ризик важких захворювань та смерті помітно зростає для тих, кому за 60-т. Але якщо випробування виявить, що пошкодження легенів відбувається у ширшій віковій групі, і навіть у тих, хто не потребує госпіталізації, "це б змінило правила гри", каже професор.

Автор фото, Oxford Universuty Підпис до фото, У легенях на фото праворуч значно більше темних плям, що свідчать про проблеми з перенесенням кисню

Він вважає, що пошкодження легенів, виявлене ксеноновим скануванням може бути одним із факторів тривалого лікування Covid, коли люди відчувають слабкість кілька місяців після інфікування.

Новий метод сканування розробила дослідницька група Шеффілдського університету під керівництвом професора Джеймса Вайлда. За його словами, це "унікальний" спосіб показати пошкодження легенів, спричинені Covid-19, та їх наслідки.

Доктор Шеллі Гейлз — лікарка, яка допомагає в дослідженні. Вона вважає, що до 10% тих, хто переніс Covid-19, можуть мати певну форму пошкодження легенів, що спричиняє тривалі симптоми.

"Коли лікар каже пацієнту, що не знає, що з ними не так, і не знає, як розібратися з симптомами, це дуже стресово. Навіть, якщо новини не дуже добрі. більшість пацієнтів хоче чути діагноз", - пояснює Шеллі Гейлз.

Потрібне знання

Так сталося з Тімом Клейденом, який відсвяткував своє 60-річчя в лікарні Джона Редкліффа в Оксфорді з такими сильними симптомами ковіду, що вже думав про смерть.

Тім одужав, але й до нині відчуває втому. Він був пригнічений через те, що не розумів, чому нема покращення.

За його словами, він почувався стурбованим, але і відчув полегшення, коли отримав результати дослідження професора Глісона, яке показало, що його легені пошкоджені.

"Тепер я знаю, що це таке. Я знаю походження свого самопочуття", - каже чоловік.

Доктор Саманта Вокер, директор з досліджень та інновацій в Asthma UK та Британському фонді легенів, називає дослідження цікавим.

"Важливо, щоби пошкодження легенів після ковіду вивчалося далі та у більшому масштабі, щоби ми могли краще зрозуміти довгострокову шкоду", - додає вона.